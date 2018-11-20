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А ты прошёл проверку знаний по вопросам охраны труда?

21.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В связи с имеющими место фактами непрохождения руководителями организаций частной формы собственности проверки знаний по вопросам охраны труда в комиссии Сморгонского райисполкома для проверки знаний по вопросам охраны труда сообщаем, что за названное нарушение требований по охране труда частью 1 ст. 9.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях установлена административная ответственность в виде штрафа, налагаемого на должностное лицо, в размере от 5 до 40 базовых величин (протокол об административном правонарушении по данному факту составляется должностным лицом Департамента государственной инспекции труда).

А ты прошёл проверку знаний по вопросам охраны труда?
В случае, если организация не имеет вышестоящей организации, руководитель организации, (а также его заместители, ответственные за организацию охраны труда, главные специалисты, руководители (специалисты) служб охраны труда и члены комиссии организации для проверки знаний по вопросам охраны труда) проходят проверку знаний в комиссиях местных исполнительных и распорядительных органов для проверки знаний по вопросам охраны труда.

При этом указанные лица проходят проверку знаний в срок не позднее одного месяца со дня назначения на должность или включения в состав комиссии организации для проверки знаний работающих, а также обязаны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда периодически - не реже одного раза в три года.

Светлана ШАТОХИПА, начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Галина СУХОДОЛЬСКАЯ, главный специалист отдела по труду и трудовым отношениям управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского районного исполнительного комитета.

 
 
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В связи с имеющими место фактами непрохождения руководителями организаций частной формы собственности проверки знаний по вопросам охраны труда в комиссии...
 
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