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Почему белорусы продолжат покупать новые авто?

21.11.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Почему белорусы продолжат покупать новые авто?
Почему белорусы продолжат покупать новые авто?

За этим журналисты av.by обратились к председателю правления Белорусской автомобильной ассоциации Михневичу Сергею Евгеньевичу, который поделился своими соображениями о ценообразовании на авто в нашей стране и о том, сохранится ли такая динамика в будущем году.

— Сергей Евгеньевич, расскажите, от чего зависит цена на автомобиль, который реализуется на рынке Беларуси?

— Коротко ответить сложно. Цена на новый автомобиль зависит от курсовых колебаний на валютном рынке между национальной валютой, российским рублем, евро и долларом США. Это важнейший фактор, который влияет на цены в автосалонах дилеров. Но самым главным фактором здесь являются закупочные цены производителей. Из-за инфляции они меняются. К примеру, Российская Федерация ежегодно поднимает цены на продукцию своих заводов на 6%, потому что этот ценовой уровень соответствует уровню инфляции в стране.

Почему белорусы продолжат покупать новые авто?

 

Ну и, конечно, не стоит забывать о маржинальной доходности, которую оставляют для себя дилеры. Как минимум, они должны покрыть свои затраты на этапе реализации автомобиля на местном рынке. Иначе эта самая реализация будет убыточной. А если автодилеры включают в цену какие-то финансовые инструменты, это утяжеляет ее. Потому что все финансовые инструменты с уменьшенной процентной ставкой и выплатами банку по кредитам включают в себя компенсацию этим банкам со стороны дилеров. Вот эти факторы и будут ключевыми при формировании конечной стоимости авто. При этом я оттолкнулся от цен производителя, а уж какую маржу он закладывает в них, сказать не могу, потому что это коммерческая тайна даже для нас. Но этот момент, несомненно, очень важный.

— Если посмотреть на статистику продаж, то мы увидим серьезные изменения по сравнению с первой декадой 2018 года. К примеру, из ТОП-10 выпали Kia Sportage и Hyundai Creta, а новички рынка, Lada Vesta и Geely Atlas, вплотную приблизились к бессменной пока тройке лидеров — VW Polo Sedan, Renault Logan и Renault Sandero. С чем могут быть связаны текущие изменения?

— Здесь сразу стоит отметить, что успех продаж зависит не только от низкой цены на автомобиль в салоне дилера. Тут важно ещё сочетание цены/качества и достаточный объем производства, который импортер и производитель должны спрогнозировать заблаговременно. Для самого производителя очень важно не испытывать недостатка в комплектующих для конкретной модели на конвейере.

ТОП-10 самых продаваемых моделей в 1 квартале 2018 года

Почему белорусы продолжат покупать новые авто?

Также уровень продаж напрямую зависит от того, способен ли импортер поставить тот или иной автомобиль на рынок в нужном объеме. На мой взгляд, рынок, в первую очередь, формируется потребностями его покупателей. Именно поэтому у производителей такой разноплановый модельный ряд.

ТОП-10 самых продаваемых моделей за III квартала 2018 года

Почему белорусы продолжат покупать новые авто?

 

Сегодня наиболее востребованным сегментом у белорусов являются внедорожники, SUV-B и SUV-C. И если в некоторых сегментах производитель не присутствует, то наращивать объемы продаж он не может. А тот, кто имеет сразу несколько моделей в данных сегментах, соответственно, удерживает лидерство. Названные вами лидеры рынка являются таковыми благодаря совокупности факторов, которые я назвал. По всем озвученным критериям они оказались лучше.

— Позвольте, но при всем уважении к белорусскому производителю вряд ли именно Geely Atlas можно назвать лучшим предложением на рынке. Ведь при относительной доступности, а стоит он весьма приличных денег, для многих потребителей «Атлас» по-прежнему остается «темной лошадкой». Но при этом автомобиль уверенно стремится в лидеры…

— Конечно, успех Geely Atlas был для всех неожиданным. Но именно правительство сделало все, чтобы его покупали. В частности, активировав на рынке самый лучший финансовый инструмент для покупки автомобиля (прим.— кредит со сниженной процентной ставкой 1,9%). Никто из нынешних игроков сегодня не может предложить такой поддержки, которую оказало государство Geely белорусской сборки.

Поэтому я бы связал данный успех напрямую с такой административной поддержкой. В данном случае это был решающий фактор. Ведь если бы людям не была предложена такая кредитная программа, мы бы наблюдали гораздо более скромные результаты. К слову, объемы продаж прошлого года это подтверждают (прим. — за декабрь 2017 г. продано 194 авто). Но теперь модельный ряд Geely продолжает расширяться. Надо понимать, что это вовсе не случайно.

— При этом другие самые популярные марки — это автомобили бюджетного сегмента. Тогда как Atlas позиционируется производителем как автомобиль более высокого класса.

— Конечно. И это ожидаемо. В Беларуси не так много богатых людей. Однако те финансовые инструменты, которые предлагали дилеры, сделали новый автомобиль более привлекательным, чем все то, что продается на вторичном рынке. Это, пожалуй, и стало главным фактором, определяющим такой высокий рост рынка в 2018 году, — более 50%.

 
 
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Текущий год для автомобильных дилеров Беларуси можно без натяжки назвать удачным.
 
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