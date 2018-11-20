|
Заведется и при минус 50! На "Уазики" начнут устанавливать суперконденсаторы
Входящая в состав госкорпорации «Ростех» компания «Росэлектроника» заключила контракт с Ульяновским автомобильным заводом на поставку суперконденсаторных модулей. Об этом сообщается на официальном
Серийное производство суперконденсаторов организовано на базе «ИМЦ Концерна «Вега», принадлежащего «Росэлектронике» и выпускающего широкую гамму суперконденсаторных модулей для применения на транспорте, в промышленности и бытовой электронике. В отличие от электрохимических аккумуляторов такие устройства практически мгновенно отдают электроэнергию и устойчивы к перепадам температур. Как заверяют разработчики, суперконденсаторы снижают нагрузку на аккумулятор автомобиля и обеспечивают гарантированный запуск двигателя при разряженных штатных батареях — в частности, при экстремально низких температурах до минус 50 градусов. Срок эксплуатации суперконденсаторного модуля составляет 12 лет.
Когда подобные модули начнут устанавливаться на продукцию Ульяновского автозавода, пока не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Входящая в состав госкорпорации "Ростех" компания "Росэлектроника" заключила контракт с Ульяновским автомобильным заводом на поставку суперконденсаторных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)