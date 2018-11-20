Входящая в состав госкорпорации «Ростех» компания «Росэлектроника» заключила контракт с Ульяновским автомобильным заводом на поставку суперконденсаторных модулей. Об этом сообщается на официальном сайте холдинга.





Серийное производство суперконденсаторов организовано на базе «ИМЦ Концерна «Вега», принадлежащего «Росэлектронике» и выпускающего широкую гамму суперконденсаторных модулей для применения на транспорте, в промышленности и бытовой электронике. В отличие от электрохимических аккумуляторов такие устройства практически мгновенно отдают электроэнергию и устойчивы к перепадам температур. Как заверяют разработчики, суперконденсаторы снижают нагрузку на аккумулятор автомобиля и обеспечивают гарантированный запуск двигателя при разряженных штатных батареях — в частности, при экстремально низких температурах до минус 50 градусов. Срок эксплуатации суперконденсаторного модуля составляет 12 лет.

Когда подобные модули начнут устанавливаться на продукцию Ульяновского автозавода, пока не сообщается.