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25 ноября в Минске пройдет "Детское Евровидение - 2018"
21.11.2018 — Разное | Пинский Вестник
> Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.
Беларусь принимает конкурс во второй раз, страна уже принимала конкурс в 2010 году.
19 ноября - торжественная церемония открытия конкурса (НВЦ "Белэкспо").
24 ноября - генеральная репетиция (спорткомплекс "Минск-Арена").
25 ноября - финал конкурса (спорткомплекс "Минск-Арена").
Слоганом конкурса в этом году стал хэштег #LightUp (#Зажигай)
Беларусь на конкурсе представит Даниэль Ястремский с композицией "Time". Ему 14 лет, родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.
Победы Беларуси в конкурсе:
2005 год - Ксения Ситник с композицией "Мы вместе".
2007 год - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями".
Беларусь участвует в детском "Евровидении" с момента его основания - 2003 года.
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Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20. Беларусь...
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