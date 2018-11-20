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25 ноября в Минске пройдет "Детское Евровидение - 2018"

21.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.

  Беларусь принимает конкурс во второй раз, страна уже принимала конкурс в 2010 году.

  19 ноября - торжественная церемония открытия конкурса (НВЦ "Белэкспо").

  24 ноября - генеральная репетиция (спорткомплекс "Минск-Арена").

  25 ноября - финал конкурса (спорткомплекс "Минск-Арена").

  Слоганом конкурса в этом году стал хэштег #LightUp (#Зажигай)

  Беларусь на конкурсе представит Даниэль Ястремский с композицией "Time". Ему 14 лет, родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.




  Победы Беларуси в конкурсе:

  2005 год - Ксения Ситник с композицией "Мы вместе".

  2007 год - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями".

  Беларусь участвует в детском "Евровидении" с момента его основания - 2003 года. 

  БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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  Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.   Беларусь...
 
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