Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.



Беларусь принимает конкурс во второй раз, страна уже принимала конкурс в 2010 году.



19 ноября - торжественная церемония открытия конкурса (НВЦ "Белэкспо").



24 ноября - генеральная репетиция (спорткомплекс "Минск-Арена").



25 ноября - финал конкурса (спорткомплекс "Минск-Арена").



Слоганом конкурса в этом году стал хэштег #LightUp (#Зажигай)



Беларусь на конкурсе представит Даниэль Ястремский с композицией "Time". Ему 14 лет, родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.







Победы Беларуси в конкурсе:



2005 год - Ксения Ситник с композицией "Мы вместе".



2007 год - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями".



Беларусь участвует в детском "Евровидении" с момента его основания - 2003 года.

