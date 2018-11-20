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Акция продолжается

21.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Акция продолжается

В рамках второго этапа республиканской пожарно-профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» перед работниками ГУПП «Столинское ПМС» выступил начальник Столинского РОЧС Александр Минчик.

Работник МЧС напомнил всем основные требования правил пожарной безопасности для производственных предприятий, рассказал  основные причины пожаров, алгоритм действий в случае обнаружения пожара, правила пользования первичными средствами пожаротушения, статистику по пожарам за этот год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Затем Александр Викентьевич рассказал работникам о целях и задачах проводимой на территории района акции, призвал всех граждан быть бдительными, не курить в постели и соблюдать правила пожарной безопасности не только на рабочем месте, но и у себя дома.

После чего присутствующим было продемонстрировано мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», спасатель рассказал как с помощью данного приложения можно быстро вызвать пожарные подразделения и о той помощи которую окажет данное приложение человеку, попавшему в беду.

В завершении выступления был продемонстрирован обучающий фильм «Поведение при пожаре», после чего Александр Викентьевич ответил на все интересующие  вопросы присутствующих.

 
 
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В рамках второго этапа республиканской пожарно-профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» перед работниками ГУПП «Столинское ПМС» выступил начальник...
 
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