Полезный диалог





Информация о выполнении основных показателей, доведенных нашему району, сегодня стала основной темой общения заместителя председателя райисполкома Андрея Карповича с работниками Вороновского участка почтовой связи Лидского РУПС и Вороновского участка электросвязи Лидского РУЭС. Подобные встречи в трудовых коллективах стали регулярными. И зачастую проводятся не только для того, чтобы представители районной вертикали власти дали отчет о состоянии дел в районе. Нужен откровенный диалог. Это поможет избежать недопонимания, недовольства и, безусловно, поспособствует оперативному разрешению проблем, возникающих у земляков.

В своем выступлении Андрей Андреевич подробнее остановился на социальной сфере, которую курирует.

— Трагическая статистика происшествий в районе за последние недели требует от нас с вами особой бдительности, — заострил внимание присутствующих докладчик. — Пожары забирают жизни людей. А причина их чаще всего кроется в неосторожном обращении с огнем, элементарном несоблюдении правил при курении. Многие трагедии, преступления происходят из-за пьянства. Не будьте безучастны — гибнут наши с вами знакомые, соседи, чьи-то родные и близкие. Если вы не в силах предупредить беду самостоятельно, обратитесь за помощью в РОЧС, РОВД, сельисполкомы, учреждения здравоохранения или социальную службу.

Масштабная разъяснительная работа сейчас ведется и по выполнению Декрета №3 «О содействии занятости населения», формируются списки граждан, не занятых в экономике. Планируется, что база данных будет готова к 1 декабря 2018 года. Ставится задача не просто найти таких людей, но и понять, почему они не трудоустроены, — это позволит более эффективно решать проблемы в сфере занятости. Тем, кто может и хочет работать, помогут с трудоустройством. Необходимо разобраться и в ситуациях, когда наши земляки трудятся или учатся за рубежом. Для подтверждения своей занятости им необходимо будет предоставить соответствующие документы. Обратиться в постоянно действующую комиссиию для координации работы по содействию занятости населения нужно и при наличии трудной жизненной ситуации — граждане, объективно находящиеся в ней, будут освобождены от полной оплаты ЖКУ.

Галина ШЛЕМПО.