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Прием ведет губернатор

21.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Прием ведет губернатор

Сегодня в Вороновском райисполкоме с 10.00 до 12.00 личный прием граждан проведет председатель Гродненского облисполкома Владимир Васильевич Кравцов. В графике рабочего визита руководителя области также запланирована встреча с администрацией ОАО «Вороновская сельхозтехника».

 
 
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Сегодня в Вороновском райисполкоме с 10.00 до 12.00 личный прием граждан проведет председатель Гродненского облисполкома Владимир Васильевич Кравцов. В графике...
 
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