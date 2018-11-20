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Прием ведет губернатор
21.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Сегодня в Вороновском райисполкоме с 10.00 до 12.00 личный прием граждан проведет председатель Гродненского облисполкома Владимир Васильевич Кравцов. В графике рабочего визита руководителя области также запланирована встреча с администрацией ОАО «Вороновская сельхозтехника».
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Сегодня в Вороновском райисполкоме с 10.00 до 12.00 личный прием граждан проведет председатель Гродненского облисполкома Владимир Васильевич Кравцов. В графике...
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