Какую комиссию берут банки за перевод наличных на счет

Перевод наличных на счет банка Перевод наличных на счет иных банков

Банк ВТБ (Беларусь)

Перевод на счет физ. лица — без комиссии Перевод на счет юр. лица — 0.5% от суммы (+ 1.50 руб. за пересчет наличных). Если со счета на счет — 0.2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 100 руб. Перевод на счет физ. лица и юр. лица — 2% от суммы, мин. 2 руб, макс. 100 руб. (открытие текущего счета бесплатно), если без открытия счета — 2% от суммы, мин. 5 руб. (+1.50 руб. за пересчет наличных)

МТБанк

За переводы внутри банка другим клиентам — 0,5% от суммы (мин. 0,20 руб., макс. 10 руб.). Для переводов за пределы банка комиссия — 2% от суммы (мин. 1,50 руб, макс. 50 руб.)

Белорусский народный банк

При переводе на счета юр. и физ. лиц — без комиссии. При переводе на счета юр. и физ. лиц — 0,5% (мин. 1 руб., макс. 60 руб.). Переводы на счета юр. лиц, связанные со строительством или приобретением недвижимости — 0.1%, макс. 100 руб.

Альфа-Банк

Перевод на счет физ. лица — без комиссии Перевод на счет юр. лица — 3 руб. (стоит платежное поручение) Комиссия — 0,75% от суммы (мин. 5 руб., макс. 150 руб.) + за платежное поручение 3 руб.

Банк БелВЭБ

При пополнении счетов банка — без комиссии Комиссия зависит от цели перевода средств. На цели, отличные от строительства, покупки недвижимости, комиссия — 2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб. Строительные цели — 0,2%, мин. 5 руб., макс. 80 руб.

Банк Москва-Минск

Счет физ. лица пополняется без взимания платы. При переводе на счет юр. лица комиссия — 0,1% от суммы, мин. 1.50 руб. Перевод на счет физ. лица и юр. лица комиссия — 0.1% от суммы каждой операции, мин. 1.50 руб.

Банк Решение

При переводе в бел. рублях в адрес юр. лица в счет оплаты недвижимости комиссия — 0,2% от суммы (мин.1 руб.). При переводе в адрес юр. лица на иные цели (сумма перевода до 5000 руб.), комиссия — 1% от суммы; если сумма перевода от 5000 руб., комиссия — 0,5% от суммы. При переводе в адрес физ. лица без открытия счета при сумме перевода до 5000 руб. комиссия — 1% от суммы; больше 5000 руб. — 0,5% от суммы, в оплату строительства или приобретения жилых/нежилых помещений — 0,2% от суммы (мин.1 руб.)

Белагропромбанк

При переводе в бел. рублях комиссия не имеет разделения по перечислению внутри Белагропромбанка или в иные банки. На строительство (покупку) жилья (все виды взносов, платежей по договорам строительства жилья) — 0,2% от суммы, мин.1 руб., макс. 80 руб. Перевод денежных средств в бел. рублях на иные цели — 2% от суммы, мин.1 руб., макс. 100 руб. Перевод в иностранной валюте для зачисления на счет, открытый в банке, 0,5% от суммы, мин. 5 USD, макс. 100 USD. Перевод в иностранной валюте для зачисления на счет, открытый в других банках РБ — 0,5% от суммы, мин. 10 USD, макс. 100 USD.

Беларусбанк

При пополнении счета физ. лица клиента банка комиссия не взимается. Пополнение счета юр. лица: комиссия — 2% от суммы, мин. 1 руб., макс. 80 руб. и 0,2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 50 руб. (если счет застройщика). При пополнении счета физ. лица клиента иного банка комиссия — 2% от суммы, мин. 1 руб., макс. 80 руб. Пополнение счета юр. лица: комиссия — 2% от суммы, мин. 1 руб., макс. 80 руб. и 0,2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 50 руб. (если счет застройщика)

Белгазпромбанк

Пополнение текущего счета клиента банка — 1% от суммы. Перевод на счет юр. лица при оплате белорусскими рублями — 0,2% от суммы, мин.3 руб., макс. 100 руб. (при перечислении в адрес некоторых организаций нет комиссии). При обращении в отделение с иностранной валютой оплата проводится по безналичному курсу покупки в кассе на момент обращения, на счет получателя переводятся бел. рубли, комиссии за перечисление нет. На счет физ. лица — 1,5% от суммы, мин. 3 руб., макс. 100 руб. На счет юр. лица — 1,5% от суммы, мин. 3 руб., макс. 100 руб.

Идея Банк

Перевод на счет физ. лица в банке — без комиссии. Перевод на счет юр. лица — 0,3% от суммы, не менее 2 руб. Перевод на счет физ. лица — 2% от суммы, не менее 2 руб. и не более 500 руб. Перевод на счет юр. лица — 0,3% от суммы, не менее 2 руб.

Паритетбанк

На счет физ. лица и юр. лица — 1% от суммы, мин. 4 руб., макс. 100 руб. На счет физ. лица и юр. лица — 2% от суммы, мин. 4 руб., макс. 100 руб.

Приорбанк

На счет физ. лица — без комиссии. На счет юр. лица (сумма до 1000 руб.) — 1% от суммы, мин. 2 руб.; свыше 1000 руб. — 0.5% от суммы, мин. 10 руб, макс. 100 руб. Если на оплату строительства, жилищных облигаций либо приобретения недвижимости, в т.ч. машино-мест, или автомобиля — 10 руб. На счет юр. лица и физ. лица (сумма до 1000 руб.) — 1,5% мин. 2 руб.; .; свыше 1000 руб. — 0.7% от суммы, мин. 15 руб, макс. 100 руб. Если на оплату строительства, жилищных облигаций либо приобретения недвижимости, в т.ч. машино-мест, или автомобиля — 20 руб. Если переводить деньги наличными + 5 руб. за пересчет к оплате. При этом, не важно, в каком банке открыт счет

РРБ-Банк

Перевод на счета физ. лиц — без комиссии Прием наличных и зачисление их на счета клиентов банка (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) — 0,1% от суммы, мин. 1.50 руб., макс. 40 руб. Прием наличных и перечисление их на счета физ. лиц — 3% от суммы, на счета юр. лиц — 2%, мин. 1.50 руб., максимум 100 руб.

Технобанк

На счет физ. лица — без комиссии. На счет юр. лица, комиссия — 0,25% от суммы, мин. 1 руб. С целью строительства и покупки недвижимости — 0.1% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб. На счет физ. лица возможен только банковский перевод. На счет юр. лиц, комиссия — 0,5% от суммы, мин. 1 руб. С целью строительства и покупки недвижимости — 0.1% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.

Франсабанк

Произвольные платежи в валюте — без комиссий, в белорусских рублях — при сумме до 300 руб, комиссия — 3 руб., при сумме свыше комиссия — 1,0101%. Переводы на счета юр. лиц, связанные со строительством или приобретением недвижимости — 0,2% от суммы (мин. 4 руб., макс. 300 руб.)

Цептер Банк

На счет юр. и физ. лица — без комиссии. (В отделении на ул. Платонова 1Б) На счет юр. и физ. лица — 0.2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 75 руб. (В отделении на ул. Платонова 1Б) Переводы на счета юр. лиц, связанные со строительством или приобретением недвижимости — 0.1%, мин. 3 руб., макс. 80 Руб.

Белинвестбанк

Перевод на счет физ. лица и юр. лица — 2 руб. (если не заключен договор на прием денежных средств; если заключен — без комиссии).

БСБ Банк

Для физ. лица в банке открывают тоолько картсчет. Перевод на него без комиссии. Перевод на счет юр. лица, комиссия зависит от назначения платежа -на обучение, лечение — 0,2% (мин 1 руб., макс. 25 руб.) — иные платежи на сумму более 5000 руб. — 0,2% (макс. 60 руб.) — иные платежи на сумму менее 5000 руб. — 1% (мин 1 руб., макс. 10 руб.) Перевод на счет физ и юр. лица, комиссия зависит от назначения платежа — на обучение, лечение — 0,2% (мин. 1 руб., макс.25 руб.) — иные платежи на сумму более 5000 руб. — 0,2% (макс. 60 руб.) — иные платежи на сумму менее 5000 руб. — 1% (мин. 1 руб., макс. 10 руб.)

БТА Банк

Перевод на счет физ и юр. лица — 0,5% мин. 1 руб., макс. 80 руб. Перевод на счет физ и юр. лица (сумма до 1000 руб.) — 1%, мин. 3 руб., макс. 80 руб.; свыше 1000 руб. — 0,5%, мин. 10 руб., макс. 80 руб.

БПС-Сбербанк

На счет физ. лица — без комиссии. Переводы на счета юр. лиц, связанные со строительством или приобретением недвижимости — 0,3% от суммы, мин. 10 руб., макс. 100 руб. На другие цели — 2,0% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб. На счет физ. лица (без открытия счета) — 4% от суммы, мин. 10 руб., макс. 600 руб. На счет юр. лица — 2,0% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб.

Статусбанк