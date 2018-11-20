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До трех лет лишения свободы грозит могилевчанину за пьяное хулиганское нападение на прохожего

21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В ноябре в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева обратился 25-летний могилевчанин, который утверждал, что его избил ранее неизвестный молодой человек. Инцидент произошел в подъезде одного из домов по улице Каштановой в вечернее время.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева смогли выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить личность хулигана: им оказался 26-летний не работающий, ранее не судимый молодой человек. В тот вечер он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и стоял возле подъезда дома, когда мимо проходил обратившийся в милицию могилевчанин. Злоумышленник вошел в подъезд вслед за парнем, а после беспричинно напал на него, избивая ногами и руками. Около шести ударов по различным частям тела нанес он незнакомому ему парню, после чего скрылся за дверью своей квартиры. Мотив своего странного поступка парень не смог объяснить правоохранителям.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева подполковника милиции Дмитрия Сильванькова материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК Республики Беларусь для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – хулиганство.

 
Теги: Могилев
 
 
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В ноябре в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева обратился 25-летний могилевчанин, который утверждал, что его избил ранее неизвестный молодой...
 
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