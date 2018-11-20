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10 неразгаданных загадок современной науки
21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.
Казалось бы, для человечества уже не осталось неразрешённых вопросов, но несмотря на новейшие открытия в разных областях науки, на многие вопросы ученые все еще пытаются найти ответы.
В нашем обзоре собраны десять, до сих пор неразгаданных, тайн науки.
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Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Казалось бы, для человечества уже...
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