10 неразгаданных загадок современной науки

Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.

Казалось бы, для человечества уже не осталось неразрешённых вопросов, но несмотря на новейшие открытия в разных областях науки, на многие вопросы ученые все еще пытаются найти ответы.

В нашем обзоре собраны десять, до сих пор неразгаданных, тайн науки.