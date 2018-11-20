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Число погибших при пожарах в Калифорнии превысило 80 человек

21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Общее число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек, сообщает телекомпания АВС.

В том числе в американском округе Бьютт на севере Калифорнии жертвами стихии стал 81 человек. К настоящему времени идентифицированы останки 64 человек.

Неизвестной остается судьба еще 870 жителей штата. При этом отмечается, что многие из них могут быть в безопасности и не подозревать, что числятся пропавшими без вести.

 
 
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Общее число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек, сообщает телекомпания АВС. В том числе в американском округе Бьютт на...
 
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