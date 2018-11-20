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Витебчанин под видом торгового агента присвоил почти Br18 тыс.

21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Витебчанин под видом торгового агента присвоил почти Br18 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

На протяжении нескольких месяцев мужчина 1988 года рождения без официального трудоустройства стажировался в качестве торгового представителя в трех компаниях, занимавшихся оптовой торговлей мясной продукцией. Спустя некоторое время, завоевав доверие клиентов и работодателей, витебчанин под предлогом срочных поставок набирал продукцию у производителей без оформления товарно-транспортных накладных и других документов. Товар затем сбывал по собственному усмотрению, а деньги присваивал. Кроме того, пользуясь расположением людей, у некоторых клиентов он еще брал деньги в долг.

Махинации злоумышленника вскрылись при проведении бухучета на одном из предприятий. В общей сложности ущерб, причиненный его действиями, составил почти Br18 тыс. За мошенничество в крупном размере витебчанин приговорен к лишению свободы на три года и три месяца с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Витебчанин под видом торгового агента присвоил почти Br18 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных...
 
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