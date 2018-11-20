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Итальянские туристы стали чаще посещать Беларусь по безвизу
21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Гости из Италии стали чаще посещать Беларусь после того, как появилась возможность находиться на протяжении нескольких дней на территории страны без визы. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди на встрече с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта и туризма.
Стороны обсудили возможные меры по укреплению сотрудничества в области спорта и туризма, перспективы взаимодействия. Итальянский посол позитивно оценил инициативу белорусских властей по увеличению безвизового пребывания на территории страны до 30 дней. «Принятые меры уже способствовали тому, что мои соотечественники стали чаще приезжать в Беларусь. Они находят здесь возможность насладиться природой, спокойствием, убежать от стрессов», — отметил Марио Джорджо Стефано Бальди.
По его мнению, туристический потенциал Беларуси еще не раскрыт. Дипломат пообещал содействовать увеличению потока итальянцев в нашу страну.
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Гости из Италии стали чаще посещать Беларусь после того, как появилась возможность находиться на протяжении нескольких дней на территории страны без визы. На это...
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