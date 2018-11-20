Итальянские туристы стали чаще посещать Беларусь по безвизу

Гости из Италии стали чаще посещать Беларусь после того, как появилась возможность находиться на протяжении нескольких дней на территории страны без визы. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди на встрече с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта и туризма.

Стороны обсудили возможные меры по укреплению сотрудничества в области спорта и туризма, перспективы взаимодействия. Итальянский посол позитивно оценил инициативу белорусских властей по увеличению безвизового пребывания на территории страны до 30 дней. «Принятые меры уже способствовали тому, что мои соотечественники стали чаще приезжать в Беларусь. Они находят здесь возможность насладиться природой, спокойствием, убежать от стрессов», — отметил Марио Джорджо Стефано Бальди.

По его мнению, туристический потенциал Беларуси еще не раскрыт. Дипломат пообещал содействовать увеличению потока итальянцев в нашу страну.