Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с вице-президентом ЕИБ Александром Стуббом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уверен, что 2019 год в сотрудничестве Беларуси и Европейского инвестиционного банка будет крайне плодотворным, будет создан необходимый фундамент для установления доверительных партнерских отношений. Со своей стороны хочу вас заверить, что Беларусь всегда открыта для конструктивного диалога с Европейским инвестиционным банком. Надеюсь, что в будущем нас ждет много знаковых и амбициозных проектов», — отметил Сергей Румас.

По его мнению, с подписанием сегодняшних соглашений сотрудничество Беларуси и ЕИБ выходит на новый уровень. Так, ЕИБ и ЕБРР совместно профинансируют реконструкцию Минской очистной станции. «Это очень важный для Минска проект, его реализация позволит улучшить качество очистки вод и благоприятно отразится на экологической обстановке», — отметил глава правительства.