В Бресте собаки-терапевты будут лечить детей с ограниченными возможностями

В ближайшее время в Брестском реабилитационном центре для детей с особенностями развития «Тонус» пройдут первые процедуры канистерапии — так называется методика лечения с помощью собак. Об этом сегодня было заявлено на пресс-конференции, прошедшей в учреждении. Четвероногие доктора будут врачевать детей с ДЦП, аутизмом, задержкой психического развития.







Проект инициировало общественное объединение «Брестский союз предпринимателей «Содействие», выигравшее в конце прошлого года грант ЕС по программе трансграничного сотрудничества «Восточное партнерство. Беларусь — Украина». Партнером с украинской стороны выступило коммунальное предприятие «Ласка» из Луцка. Внедрять канистерапию решили на базе «Тонуса». Главврач Андрей Богданович рассказывает о проделанной работе:



— Готовы помещение, инвентарь, есть тестированные собаки и кинологи, в конце ноября заканчиваем обучение специалистов. В принципе, в декабре могут начаться первые процедуры.









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Кроме того, в рамках проекта был куплен автомобиль для перемещения пациентов с ограниченными возможностями, а также подписаны соглашения о сотрудничестве с Гомельской областной детской больницей медицинской реабилитации «Живица», различными социальными службами и коррекционными центрами. Обучение сотрудники «Тонуса» проходили в Украине.









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Большое внимание уделяли тестированию собак. По словам координатора проекта, председателя «Содействия» Владимира Мазалова, была создана комиссия в составе представителей «Тонуса», кинолога и ветеринара. Пять четвероногих кандидатов прошли отбор. Животных предоставляли волонтеры. Порода и размеры роли не играли. Все зависело от обучения и того, как кандидаты взаимодействуют с людьми. Впереди у них еще одно тестирование и получение соответствующего сертификата. Только тогда собаки смогут приступить к общению с маленькими пациентами.



Помимо выступлений в СМИ проект презентовали публике в конце сентября на центральной улице Бреста Советской, где проходил фестиваль под лозунгом «Здесь рождается добро».









Канистерапия — это нетрадиционная психотерапевтическая методика лечения и реабилитации, для которой используются специально отобранные и обученные животные. Они помогают значительно улучшить состояние больных с неврологическими или психическими нарушениями и недостатками.









Особенно широко канистерапия применяется в лечении детей с аутизмом, где собаки, успешно воздействуя на психоэмоциональное состояние, выводят маленьких пациентов из внутреннего замкнутого пространства. Для детей с ДЦП также рекомендуют эту методику. Здесь собака выступает основным мотиватором для развития моторики, внимания, памяти и улучшения мышечного тонуса ребенка.

Фото автора и ОО «БрСП «Содействие»