Слова поддержки: Лукашенко встретился с участниками детского «Евровидения»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с участниками детского «Евровидения». Глава государства пожелал успехов и дал пару советов. О подробностях встречи рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Без песни ни шага. Напевая и пританцовывая, участники детского «Евровидения» знакомились с Дворцом Независимости. Белорус Даниель Ястремский учил артистов простым русским словам.

Они успевали все: познакомиться друг с другом, сфотографироваться в зале, где заседала «нормандская четверка», посидеть на диванах в каминном зале. Поправить прически и рассказать о волнении и мечтах. Анна Филипчук хочет спеть лучше всех. Чтобы Россия, как и в прошлом году победила.

«Просто хочу доказать, сколько я работала и это все не зря. И самой себе и, конечно же, чтобы все это увидели», – сказала Филипчук.

Анна быстро нашла общий язык с Данэлией из Казахстана. Та уверена, важен не только голос, но и оберег. Талисман она привезла и для президента Беларуси.

«Это был оберег для дома и я уверена, то что он у него будет стоять дома и будет его оберегать», – рассказала участница конкурса из Казахстана Данэлия Тулешова.

В зимнем саду Дворца Независимости артистов встретил Александр Лукашенко. Долгие объятия, шутки, разговор о конкуренции и слова поддержки от президента.

«Вы уже победители. В вашем возрасте попасть на такой конкурс в числе двух десятков всего . Можно сказать всемирный конкурс, потому что весь мир к этому прикован зрелищу», – сказал Лукашенко.

Детское «Евровидение» Беларусь принимает второй раз. У страны две победы. Президент, конечно, дал наставление белорусскому солисту.

«Если ты и проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю», – заявил белорусский лидер.

Для президента юные артисты исполнили отрывок из гимна этого детского «Евровидения» – «Зажигай!». И вручили подарок символический главный приз конкурса. Микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями – символами звуковых волн.