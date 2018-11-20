ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слова поддержки: Лукашенко встретился с участниками детского «Евровидения»

21.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с участниками детского «Евровидения». Глава государства пожелал успехов и дал пару советов. О подробностях встречи рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко. 

Без песни ни шага. Напевая и пританцовывая, участники детского «Евровидения» знакомились с Дворцом Независимости. Белорус Даниель Ястремский учил артистов простым русским словам. 

Они успевали все: познакомиться друг с другом, сфотографироваться в зале, где заседала «нормандская четверка», посидеть на диванах в каминном зале. Поправить прически и рассказать о волнении и мечтах. Анна Филипчук хочет спеть лучше всех. Чтобы Россия, как и в прошлом году победила. 

«Просто хочу доказать, сколько я работала и это все не зря. И самой себе и, конечно же, чтобы все это увидели», – сказала Филипчук.  

Анна быстро нашла общий язык с Данэлией из Казахстана. Та уверена, важен не только голос, но и оберег. Талисман она привезла и для президента Беларуси. 

«Это был оберег для дома и я уверена, то что он у него будет стоять дома и будет его оберегать», – рассказала участница конкурса из Казахстана Данэлия Тулешова.  

В зимнем саду Дворца Независимости артистов встретил Александр Лукашенко. Долгие объятия, шутки, разговор о конкуренции и слова поддержки от президента.  

«Вы уже победители. В вашем возрасте попасть на такой конкурс в числе двух десятков всего . Можно сказать всемирный конкурс, потому что весь мир к этому прикован зрелищу», – сказал Лукашенко. 

Детское «Евровидение» Беларусь принимает второй раз. У страны две победы. Президент, конечно, дал наставление белорусскому солисту.  

«Если ты и проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю», – заявил белорусский лидер. 

Для президента юные артисты исполнили отрывок из гимна этого детского «Евровидения» – «Зажигай!». И вручили подарок символический главный приз конкурса. Микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями – символами звуковых волн. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Беларуси пожелал успехов и дал пару советов участникам.
 
Новости дня
Новости разные
 
"МАПИД" показал, как выглядят индустриальные коттеджи и анонсировал новые банковские продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика