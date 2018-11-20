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В Подмосковье нашли череп мамонта с кладом внутри

21.11.2018 10:30 — Разное | Tut.by  
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Археологи нашли жилище первобытного человека, кости и череп мамонта со спрятанным внутри кладом в Зарайском городском округе Московской области. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Подмосковья.


Фото: mk.mosreg.ru

Как отмечается в сообщении, зарайскую стоянку обнаружили в 2016 году в ходе земляных работ по устройству архитектурной подсветки в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль». Насыщенный культурный слой возрастом не менее 20 тыс. лет археологи зафиксировали в траншеях возле проездной Егорьевской и наугольной Караульной башен. Зарайская стоянка — древнейшее место обитания людей в Подмосковье. Раскопки в этом месте ведутся несколько лет, в этом году они начались в августе 2018 года.

«Обнаружен череп мамонта, в котором был спрятан клад (кремневые изделия и заготовки для орудий). Следом за этим археологи натолкнулись на жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью, последняя датирована 2005 годом», — говорится в сообщении.


Фото: mk.mosreg.ru

По словам руководителя археологической экспедиции Института археологии РАН, кандидата исторических наук Сергея Лева, в 2018 году в ходе раскопок специалисты обнаружили крупные кости мамонта, зубы, бивни и целые челюсти. Также археологи нашли очаг, заполненный пережженными костями животных, пятна угля и красной краски (охры) на всей площади раскопок, которые маркируют уровень поверхности, где жили древние люди.

 
 
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Зарайская стоянка - древнейшее место обитания людей в Подмосковье.
 
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