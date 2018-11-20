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Закон одинаков для всех

21.11.2018 — Разное | Единство  
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Взрослея, человек становится участником разнообразных общественных взаимоотношений. И не всегда хватает личного опыта правильно   ориентироваться в социальном окружении. Но есть надёжные  правовые ориентиры, которые помогают делать правильные поступки. В шестой школьный день в СШ№2 г.Борисова   для  учащихся 10-х классов   организовано внеклассное  мероприятие  «Закон одинаков для всех». Ребятам была предложена интерактивная игра «Я и права других людей», упражнение «Нет прав без обязанностей», тест «Я и право». С интересом школьники разгадывали кроссворд «Юридическая консультация»,  участвовали в деловой игре   «Жизненные ценности». Участники мероприятия усвоили, что надо обязательно знать законы и исполнять их, разумно пользоваться правами и жить по самым простым человеческим законам добра и справедливости.

 
 
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Жизнь человеческого общества строго упорядочена государством посредством законов, в которых прописаны правила поведения, обязательные для всех. Закон показывает...
 
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