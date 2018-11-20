Взрослея, человек становится участником разнообразных общественных взаимоотношений. И не всегда хватает личного опыта правильно ориентироваться в социальном окружении. Но есть надёжные правовые ориентиры, которые помогают делать правильные поступки. В шестой школьный день в СШ№2 г.Борисова для учащихся 10-х классов организовано внеклассное мероприятие «Закон одинаков для всех». Ребятам была предложена интерактивная игра «Я и права других людей», упражнение «Нет прав без обязанностей», тест «Я и право». С интересом школьники разгадывали кроссворд «Юридическая консультация», участвовали в деловой игре «Жизненные ценности». Участники мероприятия усвоили, что надо обязательно знать законы и исполнять их, разумно пользоваться правами и жить по самым простым человеческим законам добра и справедливости.