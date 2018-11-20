Почему властям выгодно объявить неработающих тунеядцами





Страх, что безработные сядут на шею государства

Привычка не поддерживать неработающих граждан

Ограниченные возможности бюджета

В будущем без реформ не обойтись

Российским безработным в два раза повышают пособия — в следующем году они будут получать от государства в месяц от 1,5 до 8 тысяч (48 − 256 белорусских рублей). Безработных в Беларуси тем временем государство поддерживает на сумму от 24 до 49 рублей.О том, что систему поддержки безработных в стране пора бы пересмотреть, несколько лет говорят и эксперты, и представители министерств. Но дальше слов дело так и не ушло. Уровень фактической безработицы тем временем равен 4,7%, а зарегистрированной всего лишь 0,3%. Разница в данных существенная, в том числе и потому, что люди не сильно полагаются на помощь центров занятости и пособие, за которое можно купить разве что проездной на общественный транспорт или обеспечить себя на месяц хлебом.— Пособие по безработице необходимо поднять хотя бы до уровня прожиточного минимума, чтобы снизить риски бедности и ее последствий, — убеждена научный сотрудник Центра экономических исследований BEROCСделать это, по ее мнению, вполне реально. Но что мешает?Есть опасения, что более высокие пособия демотивируют людей искать работу, отмечает Мария Акулова. По опыту западных государств пособия на уровне 70-90% от предыдущей зарплаты действительно могут стимулировать людей сидеть дома без работы. Но есть система санкций и стимулов, которая не позволяет долго оставаться в числе безработных.— В Беларуси речь идет о деньгах, которые лишь поддержат человека в сложный момент, — подчеркивает Мария Акулова и добавляет, что сумма поддержки в размере 214 рублей (размер бюджета прожиточного минимума) вряд ли станет соблазном долго сидеть без работы.Еще одна существенная преграда – отсутствие опыта поддержки безработных.— Советская ментальность не допускает, что в стране есть безработные. Она, наоборот, предполагает, что все задействованы на заводах, фабриках, предприятиях, независимо от того, нужны там эти люди или нет, и какова там производительность труда, — считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.По такой логике не важно с каким успехом, но трудоустроено максимальное количество людей, а все, кто не трудоустроен, − тунеядцы, не желающие трудиться на благо родины.— Под эту картину мира чиновники выстраивают политику экономического развития и социальной поддержки населения, — комментирует эксперт.Если исходить из естественного для Беларуси уровня безработицы – это 5-6%, то общий объем ресурсов, который может пойти на повышение пособия по безработице до величины прожиточного минимума составит 0,4-0,5% ВВП.В нынешнем варианте бюджета сложно найти средства на то, чтобы резко повысить поддержку безработных. Денег едва хватает на обязательные социальные статьи расходов.— Государство в течение долгого времени поддерживало социальную защищенность населения. Однако в последние годы ресурсы исчерпались, — говорит Мария Акулова.Но если пересмотреть и сократить некоторые траты, в казне нашлись бы деньги и на поддержку безработных.— В том случае, если из бюджета перестанут подкармливать безнадежно убыточные предприятия и направят средства на поддержку малоимущих, на пособия и переквалификацию людей, потерявших работу, — считаетПри таком варианте средств хватило бы на повышение пособий хотя бы до бюджета прожиточного минимума и организацию программ переквалификации, что повысило бы шансы белорусов найти работу.Хотят ли власти отложить решение вопроса поддержки граждан, находящихся в поиске работы, или не знают, с какой стороны к нему подойти, но приниматься за реформы все же придется, считают эксперты.— Реформы — это не краткосрочные меры. Чтобы почувствовать результат, понадобится существенный промежуток времени, желательно с макроэкономической стабильностью, чтобы не происходило обесценивания накоплений, — отмечает Мария Акулова.Реформы способны разрешить ситуацию в долгосрочной перспективе, а их реализация может идти параллельно с более скорым внедрением новых размеров пособий. В качестве решений по трансформации системы поддержки эксперт называет введение страхования для безработных, когда сам человек участвует в формировании «подушки безопасности» на случай потери работы, и изменение системы договорных отношений с нанимателями. Так как нынешняя система контрактов, которые наниматель имеет полное право не продлевать, ставит работников в достаточно уязвимое и зависимое положение.— Если будут действовать бессрочные контракты, работодатель при увольнении сотрудника будет вынужден выплачивать выходное пособие, которое бы на протяжении нескольких месяцев поддерживало человека во время поиска нового места работы, — объясняет экономист.Изменения в этом вопросе позволят, с одной стороны, снизить нагрузку на бюджет, с другой стороны — повысить ответственность работодателей в случае увольнения сотрудников.