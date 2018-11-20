Зачем белорусам есть фейхоа?

Экзотические для Беларуси фрукты – такие как фейхоа – уже мало кого удивляют на прилавках магазинов. Немало есть и тех, кто вводит их в свой повседневный рацион, считая настоящим кладезем всех витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых для здоровой активной жизни, полагая, что в других продуктах, привычных нам, их нет. Так ли это на самом деле, постарались разобраться www.interfax.by .

Что такое фейхоа?

Фейхоа — вечнозеленое растение семейства миртовых. Произрастает в Бразилии, Колумбии, Австралии, Новой Зеландии, а также в Азербайджане, Грузии, Туркмении и Абхазии, в Крыму.

Плод — продолговатая зеленая ягода длиной 2–7 см. Снаружи ягода покрыта темно-зеленой кожурой, на которой может быть оранжевый или красный румянец. Внутри ягоды фейхоа находятся семена, окруженные полупрозрачной мякотью.



Почему ягоды срывают недозрелыми?

Известно, что чаще всего созревшие ягоды фейхоа собирают недозрелыми. Делают это для того, чтобы спокойно транспортировать плоды в более холодные страны. Часто они дозревают по дороге.

Если же купленные вами плоды покажутся вам достаточно твердыми, оставьте их на несколько дней при комнатной температуре, и они дозреют.

Спелость ягоды можно определить по цвету ее мякоти. Прозрачная мякоть – признак созревшего плода, коричневая – перезревшего, белая – недозревшего.

В чем польза фейхоа?

Плоды фейхоа содержат витамины (С, В1, В2, В3, В5, В6, РР), микро- и макроэлементы (йод, кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо, медь, цинк, марганец), кислоты (яблочная, фолиевая) и эфирный масла с ароматом ананаса и клубники. За счет наличия в мякоти плодов легкоусвояемых белков и жиров фейхоа относится к диетическим продуктам.

Содержание йода в фейхоа превышает его содержание в морепродуктах. Плоды фейхоа врачи назначают людям с определенными нарушениями работы щитовидной железы и при умственных нагрузках. Также его используют в лечении и профилактике таких заболеваний, как воспаление ЖКТ, гастрит, атеросклероз, авитаминоз, гиповитаминоз, пиелонефрит, подагра, базедова болезнь, запор.

Как едят фейхоа?

Фейхоа можно есть не только в сыром виде. Как и многие плоды, его можно заготавливать. Например, в виде варенья, джемов или перетирая ягоды с сахаром. К слову, такая смесь считается очень полезной, а не только вкусной.

Фейхоа добавляют в салаты, соусы и десерты. В промышленном производстве они служат начинкой для конфет.

Комментарий диетолога

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по правильному питанию и здоровому образу жизни:

- Фейхоа - прекрасный экзотический плод со сложным ягодно-фруктовым вкусом и невысокой калорийностью. Он богат витамином С, РР, витаминами группы В, содержит много йода, антиоксиданты.

Но есть и противопоказания для его употребления: это индивидуальная непереносимость, заболевания щитовидной железы, когда противопоказания йод, повышенная кислотность. Так же не стоит забывать, что фейхоа содержит сахар, поэтому при нарушениях углеводного обмена, ожирении и диабете употреблять его нужно очень умеренно.