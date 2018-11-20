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Минск считает важным сотрудничество с Москвой по противодействию фальсификации истории - Макей

21.11.2018 10:24 — Разное | Интерфакс  
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Минск считает важным совместную работу с Москвой на международных площадках по противодействию фальсификации истории, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, открывая заседание совместной коллеги с МИД РФ в среду в белорусской столице.

"Важным вектором совместной работы и в ООН, и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории. Мы не в первый раз актуализируем подходы по противодействию попыткам отдельных сил, назовем их так, умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны и послевоенного миропорядка", - сказал В.Макей.

Он отметил, что эта работа приобретает особое звучание в контексте предстоящих юбилеев: в 2019 году – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в 2020 году – 75-летия Великой Победы.

"Все, что связано с Великой Отечественной войной, подвигом советских солдат, свято и для белорусов, и для россиян. (...) И это растерять нельзя", - подчеркнул В.Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск считает важным совместную работу с Москвой на международных площадках по противодействию фальсификации истории, заявил министр иностранных дел Беларуси...
 
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