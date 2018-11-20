ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поставки Газпрома на рынок ЕС более чем в 100 раз превосходят поставки американского СПГ

21.11.2018 10:16 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Поставки газа "Газпрома" на европейский рынок более чем в сто раз превосходят поставки американского сжиженного природного газа, говорится в пресс-релизе ПАО по итогам ежегодного доклада совету директоров о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

"В 2018 году, в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на азиатском рынке, американский СПГ практически не поставляется в страны Европы, проигрывая конкуренцию трубопроводному газу "Газпрома". По итогам первых десяти месяцев соотношение поставок российского трубопроводного газа и СПГ из США в европейские страны составило более 100:1. В целом перспективы экспорта СПГ из США в значительной мере будут зависеть от перспектив добычи сланцевого газа", - отмечает "Газпром".

"Газпром" планирует наращивать присутствие на мировом газовом рынке за счет оптимального сочетания поставок трубопроводного и сжиженного природного газа. Для усиления позиций на рынке СПГ ведется работа над проектами по строительству завода "Балтийский СПГ" и расширению мощностей завода "Сахалин-2", реализуется проект строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая", - напоминает компания о своих давних планах в области СПГ.

Как и ранее, почти весь объем добычи сланцевого газа приходится на США, отмечает "Газпром". Вместе с тем, долгосрочные прогнозы его добычи в стране по-прежнему характеризуются высокой неопределенностью. Среди наиболее значимых факторов, которые будут влиять на будущую динамику добычи: мировые цены на энергоресурсы, ресурсный потенциал сланцевых залежей и возможности дальнейшего совершенствования технологий их разработки.

В Китае наблюдается положительная динамика производства газа из сланцев, при этом темпы роста существенно ниже, чем планировалось ранее. В Европе, согласно актуальным оценкам, не ожидается развития собственной коммерческой добычи сланцевого газа даже в долгосрочной перспективе.

"Для "Газпрома", учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений, организация добычи газа из сланцев в средне- и долгосрочной перспективе является нецелесообразной", - заявляет монополия.

В ходе рассмотрения тенденций в области сжиженного природного газа было отмечено, что в долгосрочной перспективе география стран-потребителей СПГ расширится в основном за счет появления новых импортеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по оценкам экспертов, лидирующие позиции по импорту СПГ перейдут от группы традиционных импортеров (Японии, Южная Корея и Тайвань) к группе, включающей Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Мировой рынок газа в 2016-2017 годах рос ежегодно более чем на 3%. По итогам 2018 года рост может быть еще более значительным, отмечают в "Газпроме.

Одним из наиболее заметных событий для энергетического рынка стал выход Китая на первое место в мире по объему импорта природного газа, отмечают в "Газпроме". По данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2018 года Китай импортировал 58,4 млрд куб. м газа - на 15,2 млрд куб. м больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. За этот же период Япония, которая в последние годы являлась крупнейшим покупателем газа, импортировала 58,2 млрд куб. м. Дальнейший рост спроса на газ в Китае будет сопровождаться увеличением доли импортных поставок.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки газа "Газпрома" на европейский рынок более чем в сто раз превосходят поставки американского сжиженного природного газа, говорится в пресс-релизе ПАО по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полезный диалог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика