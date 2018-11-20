Поставки Газпрома на рынок ЕС более чем в 100 раз превосходят поставки американского СПГ

Поставки газа "Газпрома" на европейский рынок более чем в сто раз превосходят поставки американского сжиженного природного газа, говорится в пресс-релизе ПАО по итогам ежегодного доклада совету директоров о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

"В 2018 году, в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на азиатском рынке, американский СПГ практически не поставляется в страны Европы, проигрывая конкуренцию трубопроводному газу "Газпрома". По итогам первых десяти месяцев соотношение поставок российского трубопроводного газа и СПГ из США в европейские страны составило более 100:1. В целом перспективы экспорта СПГ из США в значительной мере будут зависеть от перспектив добычи сланцевого газа", - отмечает "Газпром".

"Газпром" планирует наращивать присутствие на мировом газовом рынке за счет оптимального сочетания поставок трубопроводного и сжиженного природного газа. Для усиления позиций на рынке СПГ ведется работа над проектами по строительству завода "Балтийский СПГ" и расширению мощностей завода "Сахалин-2", реализуется проект строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая", - напоминает компания о своих давних планах в области СПГ.

Как и ранее, почти весь объем добычи сланцевого газа приходится на США, отмечает "Газпром". Вместе с тем, долгосрочные прогнозы его добычи в стране по-прежнему характеризуются высокой неопределенностью. Среди наиболее значимых факторов, которые будут влиять на будущую динамику добычи: мировые цены на энергоресурсы, ресурсный потенциал сланцевых залежей и возможности дальнейшего совершенствования технологий их разработки.

В Китае наблюдается положительная динамика производства газа из сланцев, при этом темпы роста существенно ниже, чем планировалось ранее. В Европе, согласно актуальным оценкам, не ожидается развития собственной коммерческой добычи сланцевого газа даже в долгосрочной перспективе.

"Для "Газпрома", учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений, организация добычи газа из сланцев в средне- и долгосрочной перспективе является нецелесообразной", - заявляет монополия.

В ходе рассмотрения тенденций в области сжиженного природного газа было отмечено, что в долгосрочной перспективе география стран-потребителей СПГ расширится в основном за счет появления новых импортеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по оценкам экспертов, лидирующие позиции по импорту СПГ перейдут от группы традиционных импортеров (Японии, Южная Корея и Тайвань) к группе, включающей Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Мировой рынок газа в 2016-2017 годах рос ежегодно более чем на 3%. По итогам 2018 года рост может быть еще более значительным, отмечают в "Газпроме.

Одним из наиболее заметных событий для энергетического рынка стал выход Китая на первое место в мире по объему импорта природного газа, отмечают в "Газпроме". По данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2018 года Китай импортировал 58,4 млрд куб. м газа - на 15,2 млрд куб. м больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. За этот же период Япония, которая в последние годы являлась крупнейшим покупателем газа, импортировала 58,2 млрд куб. м. Дальнейший рост спроса на газ в Китае будет сопровождаться увеличением доли импортных поставок.