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Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
Новым президентом Интерпола избрали южнокорейца Ким Чон Яна, сообщает Интерпол в Twitter.
"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.
Срок его полномочий составит два года.
Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.
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Новым президентом Интерпола избрали южнокорейца Ким Чон Яна, сообщает Интерпол в Twitter. "Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний...
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