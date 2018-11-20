Минск выступает за поступательное развитие интеграционных процессов в Евразии – Макей

Минск выступает за поступательное развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и их сопряжение с другими инициативами, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, открывая заседание совместной с МИД России коллеги в среду.

"Один из ключевых вопросов нашей сегодняшней повестки, которому мы придаем большое значение, – поступательное развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и их сопряжение с другими объединениями и инициативами", - сказал В.Макей.

Он отметил, что, "расположенная на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь стремится к партнерству или, как мы говорим, интеграции интеграций, что близко продвигаемой в Европе идее совместимости, и выступает за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между интеграционными объединениями".

По словам министра, в среду в Минске планируется, в частности, обсудить перспективную "'смычку" ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс и один путь", а также диалог с Шанхайской организацией сотрудничества. В числе приоритетов сотрудничества с последней, в частности, он назвал информационную, продовольственную и ядерную безопасность, развитие IT-технологий.

"Сопоставимый уровень интеграции в ЕАЭС и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии позволяет нам серьезно подойти к обсуждению идеи сопряжения и с этим объединением", - добавил он. В.Макей выразил надежду, что подписанный на прошлой неделе в Сингапуре меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН придаст новый импульс этой работе.