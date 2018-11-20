РФ и Беларусь должны вместе противостоять попыткам искажения событий Великой Отечественной войны – Лавров

В Москве обеспокоены попытками фальсифицировать историю, призывают Минск совместно противодействовать этим тенденциям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Большое значение придаётся движению памяти нашей общей истории. Поэтому нас не могут не беспокоить пагубные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной и Второй мировой войны. Не прекращаются попытки оправдать или героизировать приспешников нацистов",- сказал российский министр, выступая на заседании совместной коллегии МИД России и Беларуси в Минске в среду.

"В этих условиях наша общая задача - заниматься противостоянием этим тенденциям",- отметил он.

С.Лавров также подчеркнул важность работы с молодёжью и выразил надежду, что у молодого поколения россиян и белорусов будет возможность использовать преимущества , которые даёт положение союзных государств.