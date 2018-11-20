ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Минска и Москвы совпадают подходы по ключевым вопросам в сфере разоружения – Макей

21.11.2018 09:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Подходы Минска и Москвы совпадают по ключевым вопросам в сфере разоружения и контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду, открывая заседание совместной с МИД РФ коллегии.

"Идет наращивание военных потенциалов, в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации", - сказал В.Макей.

В данной связи он отметил "совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями". "Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках. С 2015 года Беларусь представляет интересы России в совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. В июне текущего года мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия", - напомнил глава МИД Беларуси.

"В рамках первого комитета Генассамблеи ООН Беларусь была единственной, кому удалось выступить в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы стали соавторами российских проектов резолюций Первого комитета по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и по международной информационной безопасности", - добавил В.Макей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подходы Минска и Москвы совпадают по ключевым вопросам в сфере разоружения и контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Имбирный чай от простуды: простой рецепт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика