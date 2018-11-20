У Минска и Москвы совпадают подходы по ключевым вопросам в сфере разоружения – Макей

Подходы Минска и Москвы совпадают по ключевым вопросам в сфере разоружения и контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду, открывая заседание совместной с МИД РФ коллегии.

"Идет наращивание военных потенциалов, в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации", - сказал В.Макей.

В данной связи он отметил "совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями". "Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках. С 2015 года Беларусь представляет интересы России в совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. В июне текущего года мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия", - напомнил глава МИД Беларуси.

"В рамках первого комитета Генассамблеи ООН Беларусь была единственной, кому удалось выступить в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы стали соавторами российских проектов резолюций Первого комитета по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и по международной информационной безопасности", - добавил В.Макей.