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США ввели санкции в отношении сети по поставкам нефти в Сирию – Помпео

21.11.2018 09:42 — Разное | Интерфакс  
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США ввели санкции против международной сети, которая используется Ираном и Россией для поставок нефти в Сирию, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге.

"США ввели санкции в отношении международной сети, которую Иран и Россия используют для обеспечения режима Башара Асада миллионами баррелей нефти. Это происходит в обмен на перемещение сотен миллионов долларов в силы "Кудс" (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции - ИФ)", - заявил он.

По его словам, эти деньги передаются потом Ираном таким террористически организациям, как "Хезболла" и ХАМАС.

"Ирану не позволят эксплуатировать международную финансовую систему, скрывать источники доходов, которые он использует для финансирования террористической деятельности, поддерживать сектантские ополчения, злоупотреблять гражданским населением или дестабилизировать регион", - подчеркнул дипломат.

Позднее госдепартамент США распространил заявление, в котором поясняется: "Санкции, введенные сегодня, непосредственно направлены против использования иранским режимом международной финансовой системы для сокрытия потоков доходов, которые он расходует на финансирование террористической деятельности, оказания поддержки сектантским ополченцам, ответственным за злоупотребления в отношении гражданского населения, и дестабилизации обстановки в регионе".

Санкции, отметил госдеп, "в сочетании с экономическими, дипломатическими и другими стратегическими инициативами являются частью долгосрочной кампании максимального давления правительства США" на Иран.

"Мы привержены задаче нанесения финансового урона иранскому режиму, России и другим, кто поддерживает режим Асада", - подчеркивается в заявлении госдепартамента.

 

 
 
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США ввели санкции против международной сети, которая используется Ираном и Россией для поставок нефти в Сирию, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге.
 
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