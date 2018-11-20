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Беларусь открыта для конструктивного диалога с Европейским инвестиционным банком - Румас

21.11.2018 09:11 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), заявил премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с  вице-президентом ЕИБ Александром Стуббом во вторник в Минске.

"Уверен, что 2019 год в сотрудничестве Беларуси и Европейского инвестиционного банка будет крайне плодотворным, будет создан необходимый фундамент для установления доверительных партнерских отношений. Со своей стороны хочу вас заверить, что Беларусь всегда открыта для конструктивного диалога с Европейским инвестиционным банком. Надеюсь, что в будущем нас ждет много знаковых и амбициозных проектов", - сказал С.Румас. Премьер-министра цитирует пресс-служба правительства.

По мнению С.Румаса, подписанные во вторник в белорусской столице соглашения свидетельствуют о том, что сотрудничество Беларуси и ЕИБ выходит на новый уровень. Так, ЕИБ и ЕБРР совместно профинансируют реконструкцию Минской очистной станции. "Это очень важный для Минска проект, его реализация позволит улучшить качество очистки вод и благоприятно отразится на экологической обстановке", - отметил глава правительства.

Два соглашения ЕИБ с крупнейшими банками - Беларусбанком и Белагропромбанком - помогут поддержать малый и средний бизнес, продолжил С.Румас. "Правительство уделяет большое внимание развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности. Развитие малого и среднего бизнеса мы видим одним из источников экономического роста в будущем", - подчеркнул премьер-министр.

В ближайшее время планируется завершить подготовку проекта с ЕИБ по транспортному сообщению Беларуси, который предполагает реконструкцию автодороги М7 Минск-Ошмяны-Каменный Лог и модернизацию инфраструктуры в пункте пропуска "Каменный Лог", отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавили там, Беларусь заинтересована в реализации ряда других совместных инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности, которые поддерживаются давним партнером - Всемирным банком.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), заявил премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с...
 
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