Встреча секретарей совбезов сран СНГ началась в Москве

В Москве проходит ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран-участниц СНГ, сообщили в среду "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Секретари Советов безопасности обсуждают направления совместной работы по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе противодействию легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Также в повестку дня встречи включены "иные актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, тематики международного сотрудничества по линии Советов безопасности".

Открывая заседание, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что "повестка дня встречи содержит проблемы по общим для государств-участников СНГ угрозам и вызовам".

Он сообщил, что с момента подобной встречи в 2017 году государства СНГ организовали обмен аналитической информацией о ситуации вокруг "Исламского государства", "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) и аффилированных с ними структур в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке. Проведены встречи министров иностранных дел СНГ на площадке Совета Безопасности ООН для обсуждения тематики, касающейся построения регионального партнерства в Центральной Азии. "Отработаны совместные мероприятия по пресечению деятельности членов международных террористических организаций в ходе командно-штабных и практических учений антитеррористической направленности. Дополнительное развитие получило военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Во встрече принимают участие руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, секретарь СБ Армении Армен Григорян, государственный секретарь СБ Беларуси Станислав Зась, помощник президента - секретарь СБ Казахстана Габит Байжанов, секретарь СБ Киргизии Дамир Сагынбаев, советник президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего Совета Безопасности Молдовы Артур Гуменюк, секретарь СБ РФ Н.Патрушев, секретарь СБ Таджикистана Абдурахим Кахаров, секретарь СБ при президенте Узбекистана Виктор Махмудов. Также в заседании участвуют председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители Советов безопасности, министерств, ведомств и научных организаций государств-участников СНГ.