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Правительство хочет поднять минимальную зарплату

21.11.2018 10:32 — Разное | Ежедневник  
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Правительство хочет поднять минимальную зарплату

Размер минимальной заработной платы в Беларуси может быть повышен до 330 бел руб.в следующем году.

О возможном повышении на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, сообщила Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Как отметила Ирина Костевич, уже подготовлен проект постановления правительства, с принятием которого в Беларуси размер минимальной зарплаты поднимется до 330 рублей (95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек).

Костевич обратила внимание на то, что проект согласован со всеми заинтересованными сторонами, кроме федерации профсоюзов. «Минималку», как считают там, надо поднять до 100 процентов МПБ.

Напомним, с 1 ноября 2018 года Минтруда были установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Так, МПБ для семьи из четырех человек увеличились с 346,95 до 347,74 рубля.

С 1 января этого года минимальная заработная плата была установлена в размере 305 рублей.
 

 
 
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Размер минимальной заработной платы в Беларуси может быть повышен до 330 бел руб.в следующем году.
 
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