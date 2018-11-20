Память героев Первой мировой войны увековечили в Пинском районе





100-летие окончания Первой мировой войны отмечается во многих странах. На Форум мира в Париж по этому поводу съехались первые лица более 80 государств. Присоединилась к празднованиям и Пинщина.

Важное событие в масштабах нашего региона состоялось в деревне Невель, где в торжественнй обстановке была открыта мемориальная доска, посвященная событиям более чем столетней давности. Митинг у православной часовни начался 11 ноября в 11 часов 11 минут. Ровно сто лет назад 11 ноября 1918 года в 11.00 было подписано Компьенское перемирие, положившее конец боевым действиям в масштабнейшем военном противостоянии.

Жители Невеля, пинчуки и гости Пинщины, руководство района, военнослужащие, краеведы, ветераны, молодежь, общественность собрались почтить память погибших, сказать, что война больше никогда не должна ступать на родную землю.

Свыше века назад под Пинском пролегла линия фронта противоборствующих сторон. Невель известен историкам-краеведам как адрес, по сути, уникального события Первой мировой войны. 103 года назад здесь прошел бой, ставший одним из самых известных событий войны на Пинщине.

Партизанский отряд при содействии местных жителей атаковал немецкий гарнизон и добился значительных успехов. Удалось даже взять в плен немецкого генерала Фабариуса, кстати, это был единственный случай пленения вражеского генерала на Восточном фронте.

О триумфе в Невеле было доложено царю, который дал указание наградить трехсот участников боя. В рейде отличились десятки белорусов. Одним из отрядов командовал сын белорусской земли капитан Степан Георгиевич Леонтьев, который геройски погиб в этом бою. Он посмертно произведен в подполковники и награжден орденом святого Георгия третьей степени. Всего 20 солдат были награждены георгиевскими крестами.

– Невельская военная операция – это одна из самых ярких акций Первой мировой, и она касается нашей родной земли, – рассказывает военный журналист, историк и краевед Владимир Заворошкин. – В Невеле при поддержке местного населения удалось разгромить находившиеся здесь штабы трех немецких полков. Акцию можно назвать уникальной по той причине, что были попытки до и после организовать партизанскую борьбу в тылу, но они не находили поддержки у командования, не имели успеха. К сожалению, на долгое время эта история была забыта. И понадобился кропотливый труд историков, изучивших множество документов, сотрудничавших с коллегами в других странах, чтобы «заговорили» следы этой земли.

Право открыть мемориальную доску в память о событиях Первой мировой войны в деревне Невель было дано заместителю председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховскому и председателю Хойновского сельисполкома Е.В. Юхнюк. Елена Владимировна также приняла подарок – документы столетней давности, свидетельствующие о происходившем в Невеле, из рук заместителя начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Ю.Г. Бушика.

Многое по увековечиванию памяти делается участниками клуба «Поиск». Его руководитель П.С. Атанов озвучил решение совета клуба отметить наградами за большой личный вклад в сохранение истории Юрия Бушика и Александра Новорая.

Участники памятного события в Невеле почтили память погибших и на воинском захоронении времен Первой мировой войны, где рядом похоронены солдаты царской армии и кайзеровских войск. К памятнику с символичной надписью «Друзья и враги смертью соединены» были возложены цветы, прозвучал троекратный ружейный залп.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.