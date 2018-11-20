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"МАПИД" показал, как выглядят индустриальные коттеджи и анонсировал новые банковские продукты
Строить частные дома индустриальным способом — идея хорошая и во многом передовая. И, похоже, что ее
Со времени онлайн-строительства
На ней сейчас стоит 5 домов, построенных по разным проектам с применением разных технологий. Кроме мапидовских коттеджей к республиканскому семинару выставили для изучения свои дома Гомельский и Гродненский ДСК.
Ожидается, что во время семинара будет обсуждаться переход от многоэтажного строительства к развитию нового направления — малоэтажному строительству с предпочтением индивидуальной застройки с применением индустриального домостроения.
Кроме этого, на семинаре будут обсуждаться и новые финансовые продукты, которые должны решить проблему изыскания средств для строительства индивидуальных домов индустриальным способом, как физическими, так и юридическими лицами.
По результатам семинара планируется большое совещание у президента в том числе и о перспективах развития данного направления.
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К республиканскому строительному семинару на тему индустриального индивидуального жилья МАПИД построил три выставочных коттеджа.
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