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"МАПИД" показал, как выглядят индустриальные коттеджи и анонсировал новые банковские продукты

21.11.2018 10:46 — Разное | Tut.by  
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Строить частные дома индустриальным способом — идея хорошая и во многом передовая. И, похоже, что ее реализацией решили заняться всерьез. Завтра на базе выставочной площадки государственного застройщика МАПИД пройдет республиканский строительный семинар с участием высокопоставленных лиц. Одна из главных тем мероприятия — индустриальное индивидуальное жилье. Мы отправились по адресу Селицкого, 31 в Минске посмотреть, что может предложить индустриальный гигант для частного домостроения.


Фото предоставлено ООО «МАПИД»

Со времени онлайн-строительства первого двухэтажного коттеджа прошло почти полгода и экспериментальная площадка превратилась в выставочную.


Фото предоставлено ООО «МАПИД»

На ней сейчас стоит 5 домов, построенных по разным проектам с применением разных технологий. Кроме мапидовских коттеджей к республиканскому семинару выставили для изучения свои дома Гомельский и Гродненский ДСК.


Фото предоставлено ООО «МАПИД»

Ожидается, что во время семинара будет обсуждаться переход от многоэтажного строительства к развитию нового направления — малоэтажному строительству с предпочтением индивидуальной застройки с применением индустриального домостроения.


Фото предоставлено ООО «МАПИД»

Кроме этого, на семинаре будут обсуждаться и новые финансовые продукты, которые должны решить проблему изыскания средств для строительства индивидуальных домов индустриальным способом, как физическими, так и юридическими лицами.

По результатам семинара планируется большое совещание у президента в том числе и о перспективах развития данного направления.

 
Теги: Минск
 
 
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К республиканскому строительному семинару на тему индустриального индивидуального жилья МАПИД построил три выставочных коттеджа.
 
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