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Мартин Артюх продолжит защищать цвета «Городеи» в следующем сезоне

21.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Мартин Артюх продолжит защищать цвета «Городеи» в следующем сезоне

«Городея» продлила трудовые отношения с рядом игроков основной команды на сезон 2019 года. Так, в следующем году за «сахарников» будут выступать: капитан  Дмитрий Лебедев, Кирилл Павлючек, Сергей Усеня, Юрий Воловик, Михаил Башилов, Николай Романюк, Игорь Довгялло и Сергей Тихоновский.

У троих игроков - Семена Шестиловского,  Владислава Завадского и Мартина Артюха -  действующие трудовые соглашения до конца сезона-2019.

У тренерского штаба ФК «Городея» во главе с Сергеем Яромко - контракты  конца 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

 
 
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«Городея» продлила трудовые отношения с рядом игроков основной команды на сезон 2019 года. Так, в следующем году за...
 
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