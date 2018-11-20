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Мартин Артюх продолжит защищать цвета «Городеи» в следующем сезоне
21.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
«Городея» продлила трудовые отношения с рядом игроков основной команды на сезон 2019 года. Так, в следующем году за «сахарников» будут выступать: капитан Дмитрий Лебедев, Кирилл Павлючек, Сергей Усеня, Юрий Воловик, Михаил Башилов, Николай Романюк, Игорь Довгялло и Сергей Тихоновский.
У троих игроков - Семена Шестиловского, Владислава Завадского и Мартина Артюха - действующие трудовые соглашения до конца сезона-2019.
У тренерского штаба ФК «Городея» во главе с Сергеем Яромко - контракты конца 2019 года, сообщает официальный
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«Городея» продлила трудовые отношения с рядом игроков основной команды на сезон 2019 года. Так, в следующем году за...
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