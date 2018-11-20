Мартин Артюх продолжит защищать цвета «Городеи» в следующем сезоне





«Городея» продлила трудовые отношения с рядом игроков основной команды на сезон 2019 года. Так, в следующем году за «сахарников» будут выступать: капитан Дмитрий Лебедев, Кирилл Павлючек, Сергей Усеня, Юрий Воловик, Михаил Башилов, Николай Романюк, Игорь Довгялло и Сергей Тихоновский.

У троих игроков - Семена Шестиловского, Владислава Завадского и Мартина Артюха - действующие трудовые соглашения до конца сезона-2019.