Росстат обнаружил в России инвестиционный бум и богатеющее население





Российская экономика резко пошла в гору в октябре на фоне первого с июля повышения реальных доходов населения и инвестиционного бума, масштабы которого стали рекордными с 2012 года.

Такие данные 20 октября в ежемесячном «Докладе о социально-экономическом положении» опубликовал Росстат.

Согласно официальной статистике, за январь-октябрь объем инвестиций в РФ подскочил на 4,4%. Это означает, что в третьем квартале они выросли на 5,2-5,5%, оценивают главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой и директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, пишет finanz.ru .

Ничего подобного российская экономика не видела с 2012 года. Цифры от Росстата иначе как «скандальными» не назовешь, удивляется Тремасов: они не подтверждаются никакой другой статистикой.

Так, в третьем квартале Россия пережила рекордный за всю новейшую историю отток прямых иностранных инвестиций (6 млрд долларов), сократился импорт, который в РФ на половину состоит из машин и оборудования (т.е. инвестиционных товаров), строительство в октябре вышло в плюс (на 2,9%), однако в жилищном сегменте обвал ускорился вдвое - до 14,7% год к году.

Даже Минэкономразвития за неделю до публикации Росстата оценило прирост инвестиций в 2,5 раза скромнее (1,8-2,3%), отметив «ослабления рубля, рост неопределенности и ухудшение настроений бизнеса».

Очевидно, что инвестиционный бум, о котором отчитывается Росстат, не связан со строительством - но откуда взялась итоговая цифра, объяснить невозможно, констатирует Полевой.

В первом полугодии весь инвестиционный рост был обеспечен за счет данных, которые напрямую не отслеживаются, напоминает он: это цифры по малому бизнесу, которые Росстат досчитывает исходя из математических моделей. В денежном выражении объем такой «приписки» составил 642 млрд рублей, или почти 10 млрд долларов.

Вслед за инвестициями, согласно статистике, снова вернулись к росту реальные доходы населения.

Вопреки консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов, ожидавших их падения на 1,4%, Росстат зафиксировал рост на такую же величину.

Впрочем, одновременно была пересмотрена вниз цифра за сентябрь - падение, которое изначально оценивалось в 1,5%, по новым данным составило 2,5%.

В результате хотя месяц назад доходы падали, а в октябре выросли, итоговый показатель с начала года практически не изменился: за январь-сентябрь накопленный рост оценивали в 0,9%, а за 10 месяцев - в 1%.