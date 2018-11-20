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Чудеса природы создали воспитанники яслей-сада №4 г.Кировска

21.11.2018 — Разное | Кировец  
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Чудеса природы создали воспитанники яслей-сада №4 г.Кировска

Уходит в историю последний осенний месяц нынешнего года. Еще совсем недавно падала с деревьев золотистая листва, солнце, хоть уже и не так щедро, еще дарило свое тепло, а вот уже и первый снег лег на землю. Каждое время года по-разному интересно и имеет свои характерные свойства и приметы. И об том стоит не только рассказывать ребенку, но и показывать во время прогулок.

Осень не только красивое время года, но и самая богатая, самая урожайная пора в году. Вместе с нашими воспитанниками во время прогулок мы не только любуемся осенней красотой. Ребята охотно собирают ее дары и атрибуты, внимательно рассматривают их и с помощью взрослых мастерят различные поделки.

Интересной и необычной оказалась выставка поделок из природного материала, а также овощей и фруктов детско-родительского творчества «Чудеса природы», которая была организована в нашем учреждении образования. Об этом рассказала воспитатель яслей-сада Наталья Хохлова.

Воспитанники 1-й и 2-й групп — самые маленькие члены нашего дружного коллектива — совместно с родителями проявили большую фантазию и творчество, которые вылились в необычные экспонаты, которые заняли достойные места на выставке. Работы выполнялись в различных техниках: моделирование, аппликация, панно. Чего только здесь не было! Зверюшки, экзотические букеты, лесные поляны со сказочными персонажами, картины…

Осень, несомненно, запомнилась детворе. А процесс изготовления таких экспонатов, сделанных в тесном сотрудничестве с родителями, способствовал  развитию у ребят творческих способностей, расширению кругозора, взаимопониманию со взрослыми и радости от полученного результата труда.

 

 
 
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Уходит в историю последний осенний месяц нынешнего года. Еще совсем недавно падала с деревьев золотистая листва, солнце, хоть уже и не так щедро, еще дарило...
 
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