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Вниманию пересекающих границу через пункт пропуска «Новая Гута»
21.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданами Украины «заблокирована» дорога, в связи с чем замедлилось таможенное оформление транспортных средств и в белорусском пункте пропуска «Новая Гута».
К 17.00 20 ноября оформление грузовых транспортных средств практически не производилось: вся «нейтральная» полоса фактически заполнилась и оформленные грузовики находятся на территории пункта пропуска.
По информации Черниговской таможни с 00.00 21 ноября движение грузовых автомобилей приостановлено.
Рекомендуем учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы.
По информации Гомельской таможни.
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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В пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговской таможни гражданами Украины «заблокирована» дорога, в связи с чем замедлилось таможенное оформление...
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