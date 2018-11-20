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Гродненские таможенники задержали на границе более 8,5 тысяч роз
21.11.2018 11:27 — Разное | Аргументы и факты
Гродненские таможенники за прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» пресекли незаконный ввоз живых роз, сообщает ГТК.
Незадекларированный «товар» следовал в адрес российских фирм. Нарушителям грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации, пишет
Всего с начала текущего года Гродненской региональной таможней было выявлено 60 подобных поставок. Общая сумма 400 тысяч незадекларированных цветов составила свыше 200 тысяч рублей.
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Всего с начала текущего года Гродненской региональной таможней было выявлено 60 подобных поставок. Общая сумма 400 тысяч незадекларированных цветов составила свыше...
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