Гродненские таможенники задержали на границе более 8,5 тысяч роз

Гродненские таможенники за прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» пресекли незаконный ввоз живых роз, сообщает ГТК.

Незадекларированный «товар» следовал в адрес российских фирм. Нарушителям грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации, пишет БЕЛТА.

Всего с начала текущего года Гродненской региональной таможней было выявлено 60 подобных поставок. Общая сумма 400 тысяч незадекларированных цветов составила свыше 200 тысяч рублей.