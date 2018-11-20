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Опа, шинанай! Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной

21.11.2018 11:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Опа, шинанай! Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной
globallookpress.com

В мире российского шоу-бизнеса приближающееся окончание 2018 года ознаменовалось бракосочетанием звезд.

«На регистрации присутствовали самые близкие»

Музыкант и продюсер Бари Алибасов взял в жены известную актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Как сообщает РИА Новости, свадебная церемония состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа города Москвы. Телеканал РЕН-ТВ уточняет, что факт бракосочетания подтвердила помощница Бари Алибасова.

Портал «СтарХит» приводит слова помощницы музыканта: «Да, Бари Каримович и Лидия Федосеева-Шукшина зарегистрировали свои отношения... На регистрации присутствовали лишь самые близкие пары».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня состоялись два сенсационных бракосочетания: Бари Алибасова и Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, а также Сергея Моцарь (помощника Бари Алибасова) и Виктории Семенюта. Демонстрируем синхроны. . . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #сенсация #блокнот #новости #загс #свадьба #любовь #счастье #алибасовшукшина #бракосочетание #ахэтасвадьба #торжество #нанаюбилей #осень2018

Публикация от Группа НАНА (@group_nana_)

«С началом прекрасной судьбы, наши дорогие!»

Музыканты самого известного проекта Алибасова — группы «На-На» — поспешили поздравить своего патрона с помощью видеообращения, снятого в Перми, где артисты находятся на гастролях.

В ролике, размещенном в Instagram, участники коллектива говорят: «Наконец-то свершилось событие, которое так долго ждали все жители планеты Земля. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сочетались законным браком. С началом прекрасной судьбы, наши дорогие! Когда встречаются два таких замечательных человека, должно случиться что-то невероятное в плане творчества, в плане настроения. Нам кажется, что не зря на протяжении многих лет вышли вместе к этому дню. Будьте счастливы!».

Бари Алибасов остался верен «звездной» моде последнего времени, согласно которой супруга должна быть старше мужа. Продюсеру группы «На-На» 71 год, а Лидия Федосеева-Шукшина недавно отметила свое 80-летие.

От «Интеграла» до «На-Ны»

Бари Алибасов родился в 1947 году, в Казахской ССР. После окончания школы в 1965 году поступил в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт. Проходил срочную службу в рядах Советской армии с 1969 по 1971 год в войсках ПВО Средне-Азиатского военного округа в Алма-Атинской области. Через полгода был переведён в ансамбль песни и пляски САВО, где создал ансамбль «Задор» при штабе ПВО САВО. После армии Алибасов учился в Усть-Каменогорском музыкальном училище по классу ударных, но так его и не закончил.

Опа, шинанай! Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной
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В 1966 году вместе со своим однокурсником Михаилом Араповым Алибасов создал свой первый известный проект — группу «Интеграл». После перерыва, связанного со службой в армии, Алибасов восстановил коллектив, который в общей сложности просуществовал более 20 лет. Музыканты становились лауреатами различных фестивалей, участвовали в записи песен к фильму Юлия Гусмана, «Не бойся, я с тобой», а также в кинопостановке рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

В 1989 году Алибасов создал свой самый известный проект — группу «На-На». Коллектив, волей своего продюсера демонстрировавший на сцене яркое, а порой и шокирующее шоу, стал одним из самых коммерчески успешных проектов отечественного шоу-бизнеса 1990-х.

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Федосеева-Шукшина в кино с 17 лет и по сей день

Уроженка Ленинграда Лидия Федосеева-Шукшина начала сниматься в кино в неполные 17 лет, сыграв одну из ролей в картине «Два капитана». К моменту окончания ВГИКа в послужном списке артистки было уже семь ролей.

Самые известные и полюбившиеся народу работы пришлись на период, когда Лидия Федосеева-Шукшина была замужем за Василием Шукшиным — «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину». Впрочем, на нехватку ролей актриса не жаловалась никогда — она активно снималась даже в 1990-х, когда отечественный кинематограф находился в плачевном состоянии.

11 браков на двоих и роман длиной в четверть века

Как пишут СМИ, для Федосеевой-Шукшиной этот брак пятый, для Бари Алибасова — шестой.

Лидия Федосеева-Шукшина была замужем за актером Вячеславом Ворониным, затем десять лет состояла в браке с Василием Шукшиным. Овдовев, актриса вышла замуж за кинооператора Михаила Аграновича. Четвертым супругом актрисы стал польский художник Марек Межеевский.

Что касается Бари Каримовича, то в его официальных и неофициальных супругах и детях легко запутаться, тем более, что сам продюсер группы «На-На» очень любит различные мистификации.

Отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной начались еще в начале 1990-х. Актриса много раз ездила на гастроли с группой «На-На». После трехлетнего романа пара рассталась. Впрочем, как многое в жизни Алибасова, это неточно. По крайней мере, близкие дружеские отношения между двумя звездами никогда не прерывались.

И вот теперь Алибасов и Лидии Федосеева-Шукшина созрели для того, чтобы официально связать себя узами брака.

 
 
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Отношения пары начались еще в начале 1990-х годов, но лишь теперь они решились узаконить их.
 
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