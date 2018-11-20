ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мара ТАМКОВИЧ: «Хочу снимать реалистичные фильмы о важных проблемах».

21.11.2018 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Мара ТАМКОВИЧ: «Хочу снимать реалистичные фильмы о важных проблемах».
АиФ

И на защите, о, чудо, он сказал: «Во время учебы у нас с вами были разные моменты, но это все не зря, а ради того, чтобы вы выпустились из киношколы с этим фильмом!»

На недавно завершившемся кинофестивале «Лістапад» было показано рекордное количество фильмов, сделанных режиссерами-женщинами. Белорусское кино не исключение: победительницей Национального конкурса стала режиссер Мара Тамкович, представившая картину «Дочь» - фильм, уже отмеченный на многих престижных конкурсах.  

Мара ТАМКОВИЧ – выпускница Варшавской киношколы. Пришла в режиссуру из журналистики: работала и на радио, и на телевидении.

- Мой папа – журналист (известный белорусский журналист и публицист Александр Тамкович – Прим.), но родители не очень-то хотели, чтобы я пошла по этой стезе. Мама надеялась, что я стану зубным врачом, - смеется режиссер. – А я мечтала быть военным корреспондентом, как мой идеал в журналистике Анна Политковская. Я переживала ее книги, ее судьбу. Она до сих пор остается для меня иконой.

Думаю, все в 16 лет хотят перевернуть мир, сделать его лучше, а уже с возрастом понимаешь, как наивны детские мечты. И как быстротечна судьба новостей, которые назавтра уже неактуальны… Наверное, кино стало для меня возможностью выстроить с миром диалог на более универсальном языке, понятном для более широкого круга людей.

«Моя» и «не моя» война

- Правда ли, что бесхребетным и беспринципным в режиссуре делать нечего?

Мара ТАМКОВИЧ: «Хочу снимать реалистичные фильмы о важных проблемах».
Фото: АиФ

 

- Быть принципиальным человеком, борцом за справедливость – в действительности проклятие. С этим трудно жить. Я долго училась выбирать «мою» и «не мою» войну, не рваться в бой за кого-то, тем более, когда это человеку не нужно.

Когда я задумалась о кино, один мой друг сказал мне: «Ты вечно всеми руководишь – наверное, ты была бы хорошим режиссером!» Я поразмыслила: «Может быть! Надо попробовать». И сначала решила научиться монтировать – этот процесс позволяет понять конструкцию фильма. Я монтировала видео с конференций, бизнес-мероприятий, а также с чеченской свадьбы, из чего потом получился документальный проект. Параллельно работала над магистерской работой в Варшавском университете. Через два дня, как я закончила ее писать, в Варшавской киношколе были вступительные экзамены.

В приемной комиссии сидели седовласые серьезные мужчины. Они послушали мой рассказ о том, как я хочу быть режиссером, посмотрели 30 секунд документального репортажа, который я монтировала, и разнесли меня в пух и прах. Но канцлер (руководитель. – Прим.) школы все-таки предложил: «Осенью будет второй набор. Снимите кино и приходите». Я написала, сценарий и сняла фильм «37», который показала комиссии в сентябре. И меня приняли.

Первый год учебы был очень тяжелым, половину моих однокурсников очень быстро отчислили. Постепенно мы влились в рабочий ритм, потому что главный принцип учебы в киношколе – снимай как можно больше. Я прошла своего рода школу выживания в профессии, поскольку, чтобы снять кино, нужно уметь договариваться со всеми: известных актеров убедить сняться у тебя бесплатно; выбить лучшую камеру и лучший свет; одолжить у друзей машину; найти место для съемок без оплаты аренды и много еще чего.

- Для режиссера еще важно найти своего оператора.

- Я выбрала оператора, с которым мне хотелось бы работать, после первого зачета. Это Кшиштоф Треля, с которым мы снимали «Дочь». Я и Кшиштоф совершенное разные люди – по темпераменту, даже по политическим взглядам, но на съемочной площадке мы решили работать вместе. Мы даже провели эксперимент: я сделала одну работу с другим оператором, а он с другим режиссером – после этого решили больше не экспериментировать.

Мара ТАМКОВИЧ: «Хочу снимать реалистичные фильмы о важных проблемах».
 

«Добивалась признания»

- Не могу не спросить о мастерах, которые вам преподавали.

- Большинство наших преподавателей – действующие в профессии люди. Мой художественный руководитель Роберт Вихровски недавно выпустил два фильма. А картину «Однажды в ноябре», в съемках которой принимал участие еще один преподаватель – оператор Адам Баерски – наградили на «Лістападзе».

- Как прошла защита дипломного фильма «Дочь»? Что говорили преподаватели?

- Я очень долго добивалась признания одного из педагогов. Он о сценарии фильма сказал: «Ужас!» Мол, это вообще не кино. Проблема состояла в том, что из-за его мнения мне было бы сложно получить финансирование на фильм от киношколы. Но я твердо решила, что буду снимать, как нравится мне. Пришлось побегать - собрать массу подписей и отзывов, что работу рекомендуют к производству. И на защите, о, чудо, он сказал: «Во время учебы у нас с вами были разные моменты, но это все не зря, а ради того, чтобы вы выпустились из киношколы с этим фильмом!» Мне было очень приятно. Я была единственной студенткой на курсе, которой поставили «5 с плюсом» по пятибалльной шкале и выдали диплом с отличием.

- В Польше немало киношкол, которые ежегодно выпускают режиссеров. Как не затеряться в толпе и найти свою нишу?

- Все начинающие режиссеры думают, что снимут гениальный фильм, который попадет на крутые фестивали, завоюет массу наград, и после это все пойдет как по маслу: продюсеры будут бегать за тобой с миллионом и умолять снять фильм. А получается, что света в тоннеле не видно. Короткометражных фильмов, имеющих призы на кинофестивалях, много. И режиссеров много. И есть золотое голливудское правило, когда не стоит ждать успеха раньше, чем через 10 лет. Конечно, есть исключения, как Ксавье Долан, который начал снимать фильмы в 19 лет, а «Пальмовую ветвь» получил в 20. Очень талантливый молодой режиссер, крутые фильмы делает, но так стартовать получается далеко не у всех.

Что касается ниши, то я хочу снимать реалистичные фильмы о проблемах, которые кажутся мне важными. Сейчас вынашиваю идею следующего фильма, который планирую снять в Беларуси. Если не получится – буду рассматривать другие варианты.

- Что может помешать?

- Ограничение моей творческой свободы, идеологическое вмешательство в сценарий, попытка переделать героя, представить реальность красивее, чем она есть в действительности.


Мара ТАМКОВИЧ: «Хочу снимать реалистичные фильмы о важных проблемах».
 

Без цензуры

- Я была на просмотре фильма «Дочь», после которого белорусские зрители, слегка ошарашенные, задавали вопросы, как вам позволили снять такое проблемное кино, и не подвергалось ли оно цензуре.

- Лично я с цензурой не сталкивалась ни в каком виде, хотя поднятая проблема – права женщин, подвергшихся насилию, весьма актуальна и болезненна (по сюжету 16-летней дочери главного героя что-то подсыпают в напиток, а потом насилуют. – Прим.). Я долго изучала эту проблему: читала истории на форумах; исследовала тему интернет-буллинга жертв; разбиралась в законодательстве и правоприменительной практике. К сожалению, такие истории, когда что-то подсыпают в стакан, а потом насилуют, не единичны. Сейчас даже можно приобрести а-ля лакмусовые бумажки, чтобы проверить напиток на наличие посторонних веществ. Проблема в том, что часто жертвы не заявляют о случившемся; насильники не скрывают того, что совершили и даже травят жертву; суд может квалифицировать случившееся не как изнасилование, а как использование беспомощности.

- А какие тренды сегодня в польском кино?

- На самом престижном фестивале польского кино в Гдыне нынешним летом опять было много фильмов про события Второй мировой войны и послевоенный социализм. Но абсолютным хитом проката стал критичный и попавший в социальный нерв фильм «Клир» Войцеха Смажовского. Его посмотрели более 5 млн зрителей – это абсолютный успех, которого не было даже у американских блокбастеров.

Как позитивный тренд могу выделить то, что дебютанты стали снимать намного больше кино: раньше в год выходило 1-2 фильма, сейчас 10-12. И то, что польские зрители стали больше ходить на польские фильмы, которые часто обгоняют в прокате зарубежное кино. В принципе киноиндустрия целенаправленно к этому шла, создавала условия, чтобы появлялись режиссеры, снимали. И любители кино это оценили.

Фото Моники Конажевской и Рафала Крушки. 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я очень долго добивалась признания одного из педагогов. Он о сценарии фильма «Дочь» сказал: «Ужас!» Но я твердо решила, что буду снимать, как нравится мне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика