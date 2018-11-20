Вблизи деревни Дуброва грузовик съехал с дороги

В воскресенье житель Кобринского района Брестской области за рулем автомобиля Даф на 46 км а/д Могилев-Бобруйск съехал в кювет.

Водитель не учел особенности и состояние транспортного средства, погодные и дорожные условия, и в итоге не справился с управлением.

Ко всему, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2.0 промилле.

В результате ДТП автомобилю и полуприцепу причинены механические повреждения.

Ядвига РОКА.