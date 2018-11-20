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Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом

21.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом

Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом

Авария произошла вечером 20 ноября. В 19.00 сельчанин двигался со стороны деревни Ворона в направлении города. Он ехал в жилете повышенной видимости со световозвращающими вставками с включенным электрическим фонариком на голове. Спереди на велосипеде находился белый светоотражатель. Сзади стояла переделанная под корзину канистра с красным и оранжевым катафотами.


Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом

За велосипедом двигался "Фольксваген" с девушкой за рулем. На заднем сиденье было трое детей. 

"По предварительной информации, водитель в свете фар встречной машины заметила вдали силуэт, но совершила наезд. Автомобиль отбросил человека в кювет, а велосипед подмял и протащил перед собой примерно 60 м. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - проинформировали в ГАИ.

БЕЛТА

 
 
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Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
 
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