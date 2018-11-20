|
Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом
21.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Авария произошла вечером 20 ноября. В 19.00 сельчанин двигался со стороны деревни Ворона в направлении города. Он ехал в жилете повышенной видимости со световозвращающими вставками с включенным электрическим фонариком на голове. Спереди на велосипеде находился белый светоотражатель. Сзади стояла переделанная под корзину канистра с красным и оранжевым катафотами.
За велосипедом двигался "Фольксваген" с девушкой за рулем. На заднем сиденье было трое детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)