"Пока у меня где-то 50 на 50 попаданий и промахов". Россиянка - об адаптации в сборной Беларуси по биатлону

23-летняя Инна Костюченко еще несколько месяцев назад выступала на региональных соревнованиях в России по лыжам, а сейчас тренируется со сборной Беларуси по биатлону. В интервью life.ru спортсменка из Коми рассказала о резких изменениях в жизни.



Фото: Страница Инны Костюченко ВКонтакте

— Инна, каким образом вы за межсезонье сменили сразу и вид спорта, и сборную? Дело в высокой конкуренции в России?

— Конечно, в России высокая конкуренция, но дело не только в ней. Просто в России я не была в национальной сборной, а в Беларуси — уже в ней. Из-за шанса выступать на высоком уровне я решилась на это.

— Как вообще пришла на ум такая идея?

— Сама я об этом не думала, конечно, но во время совместных сборов с белорусами поступило предложение. И я решила рискнуть, да. Тем более что, если что-то не получится, вернуться всегда можно. Но пока начало сезона складывается удивительно. До лета я и винтовку в руках не держала, а теперь — в национальной сборной по биатлону.

— Вас в России не обвиняли в слабости, предательстве после этого?

— Нет, такого не встречала. Если бы я была в национальной сборной, я бы не перешла.

— Просто не все же в ситуации сильной конкуренции меняют спортивное гражданство.

— Понимаю. Конечно, я стремилась пробиться в российскую сборную и, наверное, могла бы попасть, но у нас, даже если ты показываешь хорошие результаты, талантлива и так далее, не факт, что этого хватит. Элементарно потому, что народу много.

— Отличия есть?

— Национальная команда в принципе отличается от региона в любой стране. Просто финансированием, инфраструктурой. Ну, есть разница в ведении соцсетей — в России нам особо ничего не запрещали. Здесь есть ограничения, но это логично и нормально.

Вообще, сначала было непросто: новые условия, новые люди… Но постепенно вошла в ритм.

— Нет желания повторить подвиги Дарьи Домрачевой, которая в свое время в юниорском возрасте из России перешла в Беларусь, а потом стала олимпийской чемпионкой?

— Ну, Дарья перешла больше из-за того, что она сама оттуда. Но, конечно, переход в национальную сборную с более низкого уровня — это всегда переход на новый уровень, и, когда есть такая подготовка — медицина и так далее, — рост неизбежен.

— В это межсезонье многие российские биатлонисты сменили спортивное гражданство. С чем вы это связываете?

— С давлением на Россию, историями про допинг. Если нас даже на Олимпиаду не допускают… То есть даже если ты выступаешь за Россию, ты вроде как и не выступаешь, потому что белый флаг — это не Россия все-таки, по сути, ты ни за кого. Вероятно, все из-за этого.

— Но в лыжах вроде бы такого нет.

— Почему? У Легкова медали отбирали, и лыжников тоже не допустили на Олимпиаду.

— В вашем случае этот фактор санкций играл роль?

— Нет, я об этом не думала. Просто тренировалась.

— Вы же еще и сменили вид спорта, перешли из лыж в биатлон. Со стрельбой все хорошо?

— Тренеры сказали, что стрелять буду, но нужно время. Пока у меня где-то 50 на 50 попаданий и промахов.

— Что самое сложное?

— В спокойном состоянии все идёт нормально. В гонках, конечно, совсем по-другому. Дыхание надо держать, и очень точно управлять мышцами. Если чуть напряжешься во время стрельбы, сместишься на один градус — все, промах. Или движение спускового крючка — тоже его нельзя дергать, а все делать плавно. То есть стрелять надо расслабленно.

— Какие у вас планы на будущее в спортивной карьере?

— Если честно, не знаю, что будет. Я рискнула, а через год посмотрим, что будет, получится ли в Беларуси. Вообще, впереди Кубок IBU, через него буду пробиваться. Но пока я просто делаю, что мне говорят. Там посмотрим. А мечта — попасть на Олимпиаду. Надеюсь, я работаю в правильном направлении, — сказала Инна Костюченко.



Фото: Страница Инны Костюченко ВКонтакте

Ранее главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс, в эфире «Беларусь 5» комментируя приглашение российской лыжницы в биатлонную команду, высказал надежду, что спортсменка вольется в коллектив.

— Она предрасположена к стрельбе. Как-то сразу поняла стрельбу. Да, тяжело, конечно, но уже стреляет в тренировочном процессе. Стреляет долго, но мы ее не торопим. Надеемся, что нормально вольется в команду, — сказал Юрий Альберс.

Новый биатлонный сезон в Кубке мира стартует 2 декабря в словенской Поклюке, в Кубке IBU — 29 ноября в шведском Идре.