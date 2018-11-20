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Таможенники пресекли незаконный ввоз в страну восьми новых Toyota Land Cruiser

21.11.2018 11:22 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники Минской региональной таможни пресекли деятельность группы лиц по ввозу на территорию Евразийского экономического союза автомобилей по заниженной более чем в два раза стоимости. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в пресс-службе ведомства.


Фото: Минская региональная таможня

Восемь Toyota Land Cruiser 2017−2018 годов выпуска были ввезены из Грузии и помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления. В ходе проверки выяснилось, что с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме в документах на авто были указаны недостоверные сведения об их стоимости.

— Автомобили изначально поставлялись в Грузию из Японии. В последующем, перед выездом на территорию ЕАЭС, они обеспечивались комплектом недействительных документов, в котором стоимость занижалась для уменьшения платежей. В результате противозаконной деятельности государству нанесен ущерб на сумму более 140 тысяч белорусских рублей, — рассказали в Минской региональной таможне.


Фото: Минская региональная таможня

В отношении столичного индивидуального предпринимателя, выступающего декларантом автомобилей, возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК Беларуси (Уклонение от уплаты таможенных платежей). По месту проживания одного из фигурантов дела в ходе обыска обнаружена и изъята крупная сумма денег.

 
 
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В отношении столичного индивидуального предпринимателя, выступающего декларантом автомобилей, возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК Беларуси.
 
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