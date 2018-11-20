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Дайверы нашли в океане 200-летнюю пушку и обломки неизвестного судна

21.11.2018 11:33 — Разное | Tut.by  
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Неподалеку от островов Флорида-Кис дайверами была найдена древняя пушка, возраст которой составляет около 200 лет, сообщает Miami Herald. Эти воды относятся к Национальному морскому заповеднику США.


Фото: Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Работающие в охранной зоне археологи предполагают, что это орудие было выброшено из разбившегося на рифе корабля. Пушку случайно обнаружили во время обследования другого затонувшего корабля — Hannah M. Bell, построенного в 1893 году в Англии. «Найденное орудие не может относиться к этому судну — пушка на 100 лет старше корабля», — рассказала специалист по связям с общественностью Джена Парсонс (Gena Parsons).

Находка была сделана еще в октябре, но информацию о ней опубликовали лишь недавно. Другим важным открытием того месяца стало обнаружение обломков неизвестного судна, затонувшего около Alligator Reef. Деревянные обломки, глубоко погруженные в песок, случайно обнаружил местный рыбак. Морской археолог Мэтью Лоуренс (Matthew Lawrence) считает, что обломки стали заметны благодаря урагану, переместившему большие слои песка.

Теперь специалистам предстоит длительная работа по изучению останков корабля, чтобы узнать принадлежность судна и его историю.

 
 
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Специалистам предстоит длительная работа по изучению останков корабля
 
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