Макей: в интересах Беларуси и России наращивать взаимовыгодные торговые отношения





Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.

«В наших общих интересах - закрепить позитивные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание взаимовыгодных торговых отношений», - подчеркнул Владимир Макей.



По его словам, проведение нынешнего совместного заседания коллегий МИДов двух стран является еще одним практическим свидетельством активного развития белорусско-российских отношений, которое продолжается в текущем году по всем направлениям: в политике, экономике, энергетике, транспорте, культуре, социальной сфере, передает БЕЛТА .

"Интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, различные форматы межправительственного взаимодействия, включая наш, межмидовский, совместные комиссии и межотраслевые рабочие группы позволяют поддерживать регулярный двусторонний диалог для решения широкого спектра вопросов", - сказал министр.



Новый импульс приобрело региональное взаимодействие. По итогам V Форума регионов Беларуси и России подписано 76 новых соглашений о сотрудничестве и контрактов более чем на 500 млн долларов.

«В целом позитивно выглядит и динамика сотрудничества в экономической сфере. Для Беларуси это неизменный приоритет», - обратил внимание Владимир Макей.