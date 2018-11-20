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Макей: в интересах Беларуси и России наращивать взаимовыгодные торговые отношения
21.11.2018 11:51 — Разное | Ежедневник
Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.
«В наших общих интересах - закрепить позитивные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание взаимовыгодных торговых отношений», - подчеркнул Владимир Макей.
"Интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, различные форматы межправительственного взаимодействия, включая наш, межмидовский, совместные комиссии и межотраслевые рабочие группы позволяют поддерживать регулярный двусторонний диалог для решения широкого спектра вопросов", - сказал министр.
«В целом позитивно выглядит и динамика сотрудничества в экономической сфере. Для Беларуси это неизменный приоритет», - обратил внимание Владимир Макей.
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Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и...
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