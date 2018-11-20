В Гомеле ВАЗ сбил 9-летнего мальчика, который шел на зеленый: ребенок в реанимации

В Гомеле легковушка серьезно травмировала ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Наезд произошел 20 ноября, около 11.45, на улице Ильича. По предварительной информации, 49-летний водитель ВАЗ-2109 ехал со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Склезнева и совершил наезд на 9-летнего пешехода, который шел по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.