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В Гомеле ВАЗ сбил 9-летнего мальчика, который шел на зеленый: ребенок в реанимации

21.11.2018 11:44 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле легковушка серьезно травмировала ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Наезд произошел 20 ноября, около 11.45, на улице Ильича. По предварительной информации, 49-летний водитель ВАЗ-2109 ехал со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Склезнева и совершил наезд на 9-летнего пешехода, который шел по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Гомель
 
 
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