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В Гомеле ВАЗ сбил 9-летнего мальчика, который шел на зеленый: ребенок в реанимации
В Гомеле легковушка серьезно травмировала ребенка. Об этом
Наезд произошел 20 ноября, около 11.45, на улице Ильича. По предварительной информации, 49-летний водитель ВАЗ-2109 ехал со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Склезнева и совершил наезд на 9-летнего пешехода, который шел по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Наезд произошел 20 ноября, около 11.45, на улице Ильича.
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