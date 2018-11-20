Оператор life:) закрыл тарифный план «Безлимит на всё». С 21 ноября подключение и переход на этот тариф будут недоступны.



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Абоненты, подключившиеся или перешедшие на этот тариф, продолжат обслуживаться на нем, пока не сменят на какой-либо другой.

В тариф «Безлимит на всё» входил безлимитный интернет, звонки и СМС-сообщения во все сети за 16,9 рублей в месяц.

Также для новых подключений закрывается услуга «Безлимит ГБ». У абонентов, которые уже ее подключили, она останется доступна для автоматического продления.