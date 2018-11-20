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life:) закрывает "Безлимит на всё"
Оператор life:)
Абоненты, подключившиеся или перешедшие на этот тариф, продолжат обслуживаться на нем, пока не сменят на какой-либо другой.
В тариф «Безлимит на всё» входил безлимитный интернет, звонки и СМС-сообщения во все сети за 16,9 рублей в месяц.
Также для новых подключений закрывается услуга «Безлимит ГБ». У абонентов, которые уже ее подключили, она останется доступна для автоматического продления.
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Для новых подключений также закрывается услуга "Безлимит ГБ".
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