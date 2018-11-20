Черная пятница в Минске. Обзор скидок на одежду от стилиста

Наконец-то, дождались: «черная пятница» в Минске. 23 ноября день поголовных скидок практически во всех магазинах. И это очень хороший вариант, чтобы приобрести нужную покупку по доступным ценам. А также выбрать для всей своей семьи модные подарки на наступающий Новый год.

Мы попросили эксперта LADY, стилиста Катерину Миллинер проанализировать, что предлагают магазины, и рассказать, куда стоит заглянуть.

ТЦ «Дана молл» анонсировал скидки до 90% , а также вашему вниманию будет представлена шоу-программа: танцевальные номера от « Trend Deluxe», «Lamp Post Show» , «двойник» Майкла Джексона в Беларуси — Олег Усов, выступления «Meriem Band», Аннагазели Гокинаевой с группой Taboo + DJ Jimmy Nelson.

ТЦ «Outleto» обещает шопоголикам скидки до 70%.

Три ноябрьских дня в акции участвует ТЦ «МОМО»: 24, 25 и 26-ого ноября.

Еще до этого можно заглянуть в ТЦ «Скала»: там обещают скидки уже 23 ноября — заявлены скидки до 70%.

Для тех, кто планирует заехать в ТЦ «Замок» и ТЦ «Корона» обещают скидки в «Модном Молле» до 60% 24 ноября.





ТЦ «Арена Сити» начал свою акцию с 18 ноября, а 24 ноября торговый центр анонсирует распродажу премиальных брендов.

В Интернет-магазине «Wildberries» уже стартовал период распродаж. Скидки до 60%. А «Lamoda» на период «черной пятницы» обещает обвал цен и скидки до 80%.

В акции «черная пятница» принимают участие магазины Минска: Торговый дом «На Немиге», ГУМ, ЦУМ, универмаг «Беларусь».





Скидки в Торговом доме «На Немиге» в ноябре 2018 года:

Каждый четверг, пятницу месяца (22−23, 29−30 ноября) по дисконтным картам:

Скидка 25%

Каждую среду, субботу, воскресенье ноября:

Скидка 22%

В декабре: с 7 декабря каждую среду, каждую субботу и каждое воскресенье заявлена скидка 20%;

Адрес: ул. Немига, 10

Скидки в «ГУМе» в ноябре 2018 года:

Черная пятница в ГУМе начнется 22 ноября и продлится до 24 ноября. Заявлены скидки до 27%.

29 ноября:

Скидка 22%

30 ноября по дисконтным картам:

Скидка 25%

8, 22 декабря:

20%

Скидки в «ЦУМе» в ноябре 2018 года:

В ЦУМе акция стартует 23 ноября. Универмаг предлагает скидки до 50%.

Каждый четверг, субботу месяца (22, 24 и 29 ноября):

Скидка до 22%

10, 17, 24 декабря:

17%

Скидки в универмаге «Беларусь» в ноябре 2018 года:

22−25, 29−30 ноября по дисконтным картам:

Скидка 25%

Времени хватит на всё. Так что без покупок, скорее всего, вы не останетесь. Желаем удачного шопинга.