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В Кувейте хозяин построил дом-оригами, который обеспечивает его семье полную конфиденциальность
Частный дом в Кувейте, похожий на фигурку оригами, спроектировало агентство AGi Architects, пишет
Авторы проекта пояснили, что владелец дома хотел, чтобы здание было примечательным и вместе с тем обеспечивало живущей в нем семье полную конфиденциальность.
Конструкция дома выполнена так, что небольшой внутренний двор, куда можно попасть через раздвижные стеклянные двери, абсолютно не просматривается.
В соответствии с традициями мусульманской архитектуры, внутри дома почти нет коридоров.
По словам архитекторов, хотя размеры жилых помещений «меньше местных стандартов», они имеют функциональную гибкость: например, оставив открытыми раздвижные двери во двор, можно объединить пространство за ними с террасой у бассейна.
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