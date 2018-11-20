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В Кувейте хозяин построил дом-оригами, который обеспечивает его семье полную конфиденциальность

21.11.2018 11:57 — Разное | Tut.by  
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Частный дом в Кувейте, похожий на фигурку оригами, спроектировало агентство AGi Architects, пишет dezeen.com. Такого эффекта авторам проекта удалось добиться за счет многочисленных граней фасада, облицованных камнем.


Фото: Nelson Garrido

Авторы проекта пояснили, что владелец дома хотел, чтобы здание было примечательным и вместе с тем обеспечивало живущей в нем семье полную конфиденциальность.


Фото: Nelson Garrido

Конструкция дома выполнена так, что небольшой внутренний двор, куда можно попасть через раздвижные стеклянные двери, абсолютно не просматривается.


Фото: Nelson Garrido

Фото: Nelson Garrido

В соответствии с традициями мусульманской архитектуры, внутри дома почти нет коридоров.


Фото: Nelson Garrido

Фото: Nelson Garrido

По словам архитекторов, хотя размеры жилых помещений «меньше местных стандартов», они имеют функциональную гибкость: например, оставив открытыми раздвижные двери во двор, можно объединить пространство за ними с террасой у бассейна.


Фото: Nelson Garrido

Фото: Nelson Garrido
 
 
Ссылка на источник 36
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