В Кувейте хозяин построил дом-оригами, который обеспечивает его семье полную конфиденциальность

Частный дом в Кувейте, похожий на фигурку оригами, спроектировало агентство AGi Architects, пишет dezeen.com . Такого эффекта авторам проекта удалось добиться за счет многочисленных граней фасада, облицованных камнем.



Фото: Nelson Garrido

Авторы проекта пояснили, что владелец дома хотел, чтобы здание было примечательным и вместе с тем обеспечивало живущей в нем семье полную конфиденциальность.



Фото: Nelson Garrido

Конструкция дома выполнена так, что небольшой внутренний двор, куда можно попасть через раздвижные стеклянные двери, абсолютно не просматривается.



Фото: Nelson Garrido



Фото: Nelson Garrido

В соответствии с традициями мусульманской архитектуры, внутри дома почти нет коридоров.



Фото: Nelson Garrido



Фото: Nelson Garrido

По словам архитекторов, хотя размеры жилых помещений «меньше местных стандартов», они имеют функциональную гибкость: например, оставив открытыми раздвижные двери во двор, можно объединить пространство за ними с террасой у бассейна.



Фото: Nelson Garrido



Фото: Nelson Garrido