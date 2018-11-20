|
Без сиреневых и розовых игрушек: Как выглядят главные елки в Белом доме
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей провели в понедельник церемонию встречи рождественской ели в главной резиденции страны. Мероприятие транслировалось на
Традиции празднования Рождества в Белом доме более 200 лет. И каждый год первая леди должна определить, в какой цветовой гамме и тематике должны быть рождественские украшения. В прошлом году Мелания
А вот так встречала главную елку в 2016-м Мишель Обама.
При Мишель темами праздника становились экология, национальное единство, достопримечательности. В 2012-м главная елка белого дома выглядела так:
А последняя ель (в конце 2016-го, инаугурация Трампа прошла 20 января 2017-го, так что ему достались украшения от Обам) была просто ослепительно белой.
Ответственно относились к Рождеству все предыдущие первые леди страны. Последнее, восьмое Рождество, которое чета Клинтонов отметила в Белом доме, напоминало о предыдущих счастливых праздниках. Поэтому во всех комнатах развесили украшения, которые использовались в разные годы.
При Бушах над украшением Белого дома тоже трудились лучшие флористы.
Супругу 41-го президента США Джорджа Буша американцы называли не «Первой леди», а «Первой бабушкой Америки». В этом прозвище не было ничего обидного, так как, имея 10 внуков, она была самой настоящей бабушкой. И Рождество у Барбары проходило традиционно. В 1990 году она выбрала тему «Щелкунчикa», украсив елку фарфоровыми куклами.
Фото Рональда Рэйгана и супруги Нэнси на фоне главной елки демонстрируют предпочтения в дизайне рождественских украшений 1987 года. Вату как снег использовали и в США.
Фотографии елок предыдущих президентов существуют, но они, увы, не цветные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только зеленые, только с классическими украшениями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)