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Без сиреневых и розовых игрушек: Как выглядят главные елки в Белом доме

21.11.2018 11:52 — Разное | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей провели в понедельник церемонию встречи рождественской ели в главной резиденции страны. Мероприятие транслировалось на на сайте Белого дома. Традиционно шестиметровое дерево привезли на карете. Кстати, не ель, а пихту, привезли из штата Северная Каролина, с фермы победителя конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. Президент и первая леди США дали добро на установку. Как будет украшено дерево, пока можно только гадать, а мы можем посмотреть, как раньше выглядели главные елки Белого дома.


Фото: Фото: WhiteHouse, Twitter

Традиции празднования Рождества в Белом доме более 200 лет. И каждый год первая леди должна определить, в какой цветовой гамме и тематике должны быть рождественские украшения. В прошлом году Мелания выбрала все украшения в трех классических рождественских цветах — красном, зеленом и золотом.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

А вот так встречала главную елку в 2016-м Мишель Обама.


Фото: hellomagazine

При Мишель темами праздника становились экология, национальное единство, достопримечательности. В 2012-м главная елка белого дома выглядела так:


Флото: supercoolpics.com

А последняя ель (в конце 2016-го, инаугурация Трампа прошла 20 января 2017-го, так что ему достались украшения от Обам) была просто ослепительно белой.


Ответственно относились к Рождеству все предыдущие первые леди страны. Последнее, восьмое Рождество, которое чета Клинтонов отметила в Белом доме, напоминало о предыдущих счастливых праздниках. Поэтому во всех комнатах развесили украшения, которые использовались в разные годы.


Фото:hellomagazine

При Бушах над украшением Белого дома тоже трудились лучшие флористы.


Фото: hellomagazine

Супругу 41-го президента США Джорджа Буша американцы называли не «Первой леди», а «Первой бабушкой Америки». В этом прозвище не было ничего обидного, так как, имея 10 внуков, она была самой настоящей бабушкой. И Рождество у Барбары проходило традиционно. В 1990 году она выбрала тему «Щелкунчикa», украсив елку фарфоровыми куклами.


Фото сайта: ladystory.ru

Фото Рональда Рэйгана и супруги Нэнси на фоне главной елки демонстрируют предпочтения в дизайне рождественских украшений 1987 года. Вату как снег использовали и в США.

Фото: msn.com

Фотографии елок предыдущих президентов существуют, но они, увы, не цветные.

 
 
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